PULS 4 feiert 10. Geburtstag und präsentiert programmliche Neuheiten im Jubiläumsjahr 2018

Senderchefin Stefanie Groiss-Horowitz gibt einen Ausblick auf die Highlights auf Österreichs führendem Privat-TV-Sender PULS 4: CAFÉ PULS am Abend, neue Comedys, neue Shows uvm.

Wien (OTS) - PULS 4 feiert mit gestern, dem 28. Jänner, sein 10-Jahres-Jubiläum!



PULS 4 startet mit seinen ZuseherInnen in ein spannendes erstes TV-Halbjahr mit vielen Neuerungen und bewährten Highlights.



NEU: CAFÈ PULS am Abend

Gut informiert und gut unterhalten in den Tag starten, das schafft PULS 4 mit seinem Frühstücksfernsehen CAFÈ PULS schon seit mehr als 10 Jahren. Dieses Erfolgsrezept werden die Macher des Marktführers am Morgen jetzt auch in den Vorabend übertragen. Ab 5. März startet das neue CAFÉ PULS Magazin täglich von 17:45 Uhr bis 18:45 Uhr, gesendet wird aus Österreichs beliebtestem TV-Wohnzimmer.



Stefanie Groiss-Horowitz: "Das CAFÉ PULS-Team schickt unsere ZuseherInnen nicht nur gut in den Tag, sondern begleitet sie künftig auch durch den Feierabend. Der Tageszeit angepasst erwartet sie eine Infotainment-Show mit einem Themenmix aus Aktuellem, Lifestyle und österreichischem Lebensgefühl."



NEU in der PULS 4-Comedy-Night: Der MIGRANTENSTADL (AT)



Montag ist Comedy-Tag und neben Dauerbrennern wie „Bist du deppert“, Vurschrift is Vurschrift“, den „Rechthaberern“ oder „Sehr witzig“ lädt PULS 4 ab Frühjahr die besten Comedians und Newcomer des Landes in den MIGRANTENSTADL (AT). Unter dem Motto „Man wird ja wohl noch lachen dürfen“ nehmen sich Comedians mit und ohne Migrationshintergrund das nicht immer friktionsfreie interkulturelle Zusammenleben in Österreich vor. Neben zahlreichen Stand-ups, unterhält die Sendung mit Sketchen, Experimenten mit versteckter Kamera und internationalen TV-Fundstücken zwischen Genie und Wahnsinn.



Stefanie Groiss-Horowitz: „Humor ist oft der beste Zugang zur Problembewältigung. Wir nähern uns in dieser Show den Themen Integration und Zusammenleben auf satirische Weise und die Comedians spielen geschickt mit der gängigen politischen Korrektheit. Das ist sehr lustig und sehr lehrreich.“

Zudem arbeitet PULS 4 erstmals an einer Mockumentary über das Leben in einem Wiener Gemeindebau, die ebenfalls im Frühjahr zu sehen sein soll.



Die SHOW-HIGHLIGHTS am Dienstag



Am 30. Jänner startet die 5. Staffel der PULS 4 Start-up-Show „2 MINUTEN 2 MILLIONEN“ mit einer neuen Investorin und 12 neuen Folgen, bevor es richtig heiß wird am Event-Dienstag. Denn direkt nach den 12 Wochen übernehmen die „KOCHGIGANTEN“, Österreichs härteste Koch-Competition. Zwei Starköche, einer davon Promi-Koch Alexander Kumptner, müssen aus rund 500 Kandidatinnen und Kandidaten ihre Teams wählen, mit denen sie in einen mehrwöchigen Wettstreit gehen, der selbst Profis alles abverlangt. Mit Ehrgeiz, Know-How und Mut werden sie versuchen, die ihnen gestellten Aufgaben zu meistern. Sie müssen ihre Teams zu Höchstleistungen pushen um schließlich die Jury zu überzeugen. Doch am Ende kann es nur einen Sieger geben.



Stefanie Groiss-Horowitz: „Kochgiganten ist Österreichs erste Hauptabend-Koch-Competition, bei der Können und Talent im Vordergrund stehen. Es geht um Konzentration, Geschwindigkeit, Einfallsreichtum und Teamgeist. Man muss selber nichts vom Kochen verstehen, um mit den Kandidaten mitzufiebern, sich mit ihnen zu freuen oder manchmal auch nur zu staunen, welches Drama ein einziger falscher Handgriff auslösen kann.“



Bewerben kann man sich unter puls4.com



Ein weiteres Show-Highlight wartet mit „FASHION DUELL – Jetzt fliegen die Fetzen“ ebenfalls im Frühjahr auf das Publikum von PULS 4. In dieser unterhaltsamen Studioproduktion treten keine Models, keine Designer, keine Superstars, sondern ganz normale Österreicherinnen in einen Battle um das beste Outfit. In unterschiedlichen Mottoshows und unter verschärften Bedingungen müssen sie Stil und Nervenstärke beweisen. Es zählen Kleidung, Make-up, Haare. Aber da man Geschmack bekanntlich nicht kaufen kann, darf das Publikum und die Jury gespannt sein.



Bewerben kann man sich unter puls4.com



Das PULS 4 SPORT JAHR steuert erstem Höhepunkt entgegen: DIE SUPERBOWL



Derzeit liegt der sportliche Fokus auf der National Football League und dem meistgesehenen Großereignis der Welt, der Superbowl. Am 4. Februar präsentiert PULS 4 die größte Superbowl-Party Europas in der Albert Schultz-Halle und live im TV. 4.000 Gäste im Stadion sorgen für die nötige Stimmung und beste Rahmenbedingungen für die Übertragung des Finalspiels zwischen dem Titelverteidiger New England Patriots und den Philadelphia Eagles.

Ab Mitte Februar regiert dann wieder das runde Leder und es geht weiter mit dem Achtelfinale der UEFA Europa League sowie Spielen des ÖFB Cup-Bewerbs - ebenfalls live und exklusiv auf PULS 4.



BLOCKBUSTER-Highlights immer Freitag auf PULS 4:



PULS 4 bietet seit Jahresanfang Film-Highlights der Extraklasse, von Free-TV Premieren über Hollywood-Blockbuster ist für jeden etwas dabei. In den kommenen Wochen präsentiert PULS 4 seinem Publikum weiterhin spannendes Film-Freitage, wie unter anderem "13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi" (2.2.), "Der Marsianer - Rettet Mark Watney" (9.2.), Superhelden-Wochenende "Ant Man" (Free-TV-Premiere 16.2.) und "Iron Man" (17.2.), "The Gift" (23.2.) - sowie viele weitere Film-Highlights im ersten Halbjahr 2018, wie "Deadpool", "Mission: Impossible - Rogue Nation", "James Bond 007 - Spectre", "The Huntsman and the Ice Queen" und "Bad Neighbors 2" (beides Free-TV-Premieren).

