Lenbachhaus ergänzt Sammlung mit Werken Alfred Kubins von W&K - Wienerroither & Kohlbacher

Wien (OTS) - Alfred Kubin, Mitglied im legendären „Blauen Reiter“, zählt zu den bedeutendsten Vertretern des Symbolismus und Expressionismus im deutschen Raum. Das Lenbachhaus in München, mit Schwerpunkt des Künstlerkreises der „Blaue Reiter“, sowie Münchner Malerei des 19. Jahrhunderts, ist im Besitz eines umfangreichen Kubin-Archivs. Durch einen Ankauf bei W&K - Wienerroither & Kohlbacher in Wien konnte die Sammlung um drei bedeutende Zeichnungen aus Kubins Oevre erweitert werden. W&K - Wienerroither & Kohlbacher, die Kunsthändler und Experten für Wiener Moderne, Klimt, Schiele, Kokoschka und Kubin - sind im Jubiläumsjahr 1918 /2018, unter anderem auf den internationalen Kunstmessen Tefaf Maastricht und der Tefaf Spring in New York vertreten und präsentieren hier bedeutende Werke der Österreichischen Künstler.

