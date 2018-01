Internationale Auszeichnung für VBV-Veranlagungs-Managerin

Michaela Attermeyer wurde von internationalen Experten aus der Vorsorgebranche zur „Pension Personality of the Year” in der Region Österreich, Deutschland & Schweiz gewählt.

Wien (OTS) - Im Rahmen des „Institutional Investor Swiss, German & Austrian Summit“ wurde vor kurzem Mag. Michaela Attermeyer, CPM, zur „Pension Personality of the Year” der

D-A-CH-Region gekürt. Michaela Attermeyer leitet den Bereich Veranlagung bei der VBV-Pensionskasse AG, dem langjährigen Marktführer bei den heimischen Pensionskassen.

„Ich gratuliere Michaela Attermeyer zu dieser internationalen Auszeichnung. Sie war in den letzten Jahren maßgeblich am Erfolg unserer überdurchschnittlich guten Veranlagungsergebnisse beteiligt“, erklärt Mag. Günther Schiendl, für Veranlagung zuständiges Mitglied des Vorstandes der VBV-Pensionskasse. „Diese Auszeichnung durch eine internationale peer group bestehend aus den Kollegen führender Pensionsfonds zeigt, dass Attermeyer zu den besten und gefragtesten Persönlichkeiten im europäischen Altersvorsorge- und Pensionskassengeschäft zählt und konsequent mit Kompetenz, Innovationskraft und Engagement überzeugt hat. Zudem hat sie unser Kerninvestment – den VBV Passive World Equities Fonds – vollständig auf „Low Carbon“ umgestellt. Damit konnten wir in der VBV-Pensionskasse die CO2-Intensität unseres Portfolios um rund 100.000 Tonnen CO2 pro Jahr reduzieren. Michaela Attermeyer trägt mit ihren innovativen Veranlagungsstrategien und aktiven Maßnahmen entscheidend zu Klimaschutz und guter Governance bei. Wir sind stolz darauf, sie bei uns zu haben.“

Prok. Mag. Michaela Attermeyer CPM (51) verantwortet seit 2006 ist den Bereich Veranlagung der VBV-Pensionskasse AG. Nach ihrem Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien war sie in einer der Vorgängergesellschaften der nunmehrigen VBV-Pensionskasse, zunächst als Mitarbeiterin in der Kundenberatung, später als Leiterin des Vertriebs tätig. Bereits 1998 wechselte sie ins Investment-Controlling und übernahm ab 2000 die Funktion der Bereichsleitung Veranlagung. 2005 leitete sie übergangsweise den Bereich Veranlagungsrisikomanagement der nunmehrigen VBV-Pensionskasse, bevor sie 2006 zur Bereichsleiterin Veranlagung der VBV-Pensionskasse bestellt wurde. Seit 2013 ist sie auch Geschäftsführerin der VBV-Asset Service GmbH.

Michaela Attermeyer ist eine ausgewiesene Spezialistin in Sachen Asset-Liability-Management, innovativer Veranlagung und Weiterentwicklung der Systeme, Strukturen und Prozesse. Ihr aktuelles Augenmerk liegt auf innovativen ESG- und Nachhaltigkeitsstrategien. Als Mitglied in den Investment Advisory Boards mehrerer nationaler und internationaler Immobilienfonds-und -gesellschaften wirkt sie maßgeblich an deren Strategie mit, insbesondere auch an deren Strategien im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG).

VBV-Ziel: Langfristig erfolgreich veranlagen und zum Klimaschutz beitragen

Die VBV-Pensionskasse ist die erste heimische Pensionskasse, die ihren CO2-Fußabdruck systematisch misst und veröffentlicht. Sie hat auch als eines der ersten österreichischen Unternehmen den „PRI Montreal Pledge“ unterzeichnet. Dieses Abkommen versucht höhere Transparenz beim CO2-Fußabdruck von Aktien- und Anleihen-Portfolios zu schaffen und will langfristig auch zu dessen Verringerung beitragen. Das Engagement der VBV-Pensionskasse, ihre Standards im Bereich Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz ESG) zu verbessern, wurde 2017 mit dem Österreichischen Umweltzeichen gewürdigt. Die VBV hat sich für die nächsten Jahre eine weitere Reduktion ihres CO2-Fußabdruckes als Ziel gesetzt.

Die VBV-Pensionskasse AG ist ein Unternehmen der VBV-Gruppe. Diese ist eine der größten betrieblichen Vorsorgeeinrichtungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Beratungsunternehmen zur VBV-Gruppe. Weitere Informationen unter: www.vbv.at bzw. im VBV-Kundenportal http://www.meinevbv.at/.

