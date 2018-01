Herzliche Gratulation an Christoph Zarits zur Bestellung als ÖAAB-Generalsekretär

ÖVP-Generalsekretär: „Zarits ist ein engagierter Kämpfer für die Interessen der ArbeitnehmerInnen“

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Christoph Zarits ganz herzlich zu seiner neuen Aufgabe als Generalsekretär des ÖAAB. Er bringt alle Qualifikationen und die nötige Leidenschaft für diese herausfordernde Aufgabe mit“, meint Karl Nehammer, Generalsekretär der neuen Volkspartei.

Zarits habe sich in der Vergangenheit stets als engagierter Kämpfer für die Interessen der ArbeitnehmerInnen, der ganz nahe an den Menschen ist, einen Namen gemacht, erklärt Nehammer. Er schätze Zarits als „fairen Verhandler“, der zwar hart in seinen Forderungen, aber immer auch fair im Miteinander agieren würde.

Darüber hinaus sei der stark in seiner Heimat verwurzelte Zarits durch seine bisherigen politischen Erfahrungen, sein Netzwerk und seinen Blick fürs Ganze „ein Gewinn für den ÖAAB“, so Nehammer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-620

http://www.oevp.at

www.facebook.com/volkspartei

www.twitter.com/oevp