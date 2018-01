Vortrag: Fitness fürs Gedächtnis

Gehirntraining und pflanzliche Wirkstoffe helfen altersbedingter Vergesslichkeit entgegenzuwirken. Ziel ist die Erhaltung der geistigen Spannkraft, die langfristige Vorbeugung von Leistungs- und Konzentrationsstörungen und damit die Verbesserung der Lebensqualität Mag. Ilona Leitner, Vorstand der Gesellschaft für Phytotherapie und ehemalige Präsidentin der Landesgeschäftsstelle Wien der Apothekerkammer, Apothekerin in 1140 Wien.

Wien (OTS) - Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze lädt zum Vortrag „Fitness fürs Gedächtnis“ von Mag. Ilona Leitner,

am Mittwoch, 14. Februar 2018, um 18:30 Uhr

in der Goldenes Kreuz Privatklinik, Lazarettgasse 16-18, 1090 Wien

Die Teilnahme ist frei, um Anmeldung wird gebeten: 1/ 996 80 92 bzw. direkt über die Website www.oeggk.at

Unsere Fitness haben wir selbst in der Hand – je mehr wir unseren Körper trainieren, desto stärker ist unsere Muskulatur und unsere Kondition. Genau das gleiche gilt auch für unser Gehirn. Die Voraussetzung für geistige Fitness ist die Aktivität.

Ein gutes Gedächtnis ist keinesfalls nur eine Frage des Alters, sondern es gibt Möglichkeiten, der Vergesslichkeit aktiv vorzubeugen und sein Gehirn zu trainieren, um möglichst lang geistig fit zu bleiben. Und das kann spielerisch sein und Spaß machen! Unterstützen kann man die Übungen zusätzlich durch Heilpflanzen und Nahrungsergänzungsprodukte.

„ Gehirntraining und pflanzliche Wirkstoffe helfen altersbedingter Vergesslichkeit entgegenzuwirken. Ziel ist die Erhaltung der geistigen Spannkraft, die langfristige Vorbeugung von Leistungs- und Konzentrationsstörungen und damit die Verbesserung der Lebensqualität .“, erklärt Mag. Ilona Leitner, Vorstand der Gesellschaft für Phytotherapie und ehemalige Präsidentin der Landesgeschäftsstelle Wien der Apothekerkammer, Apothekerin in 1140 Wien.

In ihrem Vortrag am 14.2.2018 zeigt Frau Mag. Leitner Gedächtnisübungen, die einfach in den Alltag eingebaut werden können, und bietet Einblicke in die Möglichkeiten der Pflanzenheilkunde.

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!



Vortrag: Fitness fürs Gedächtnis

Die Teilnahme ist frei, um Anmeldung wird gebeten:

01/ 996 80 92 bzw. direkt über die Website www.oeggk.at



Datum: 14.02.2018, 18:30 - 20:00 Uhr

Ort: Privatklinik Goldenes Kreuz

Lazarettgasse 16-18, 1090 Wien, Österreich

Url: http://www.oeggk.at

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Mag. Miriam Eder, MA

PR & Kommunikation

01/ 996 80 92 – 40

eder @ oeggk.at

www.oeggk.at