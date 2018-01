PK "Das Jahr 2017 im österreichischen Einzelhandel – Bilanz, Ausblick", 1. Februar 2018 mit Beginn um 9.30 Uhr, WKÖ

Wien (OTS) - Das Jahr 2017 im österreichischen Einzelhandel – Bilanz, Ausblick



am Donnerstag, 1. Februar 2018 mit Beginn um 9.30 Uhr



in der Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien,

Saal 4 (Zwischengeschoß).





• Komm.Rat Peter BUCHMÜLLER, Obmann der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich



• Dr. Ernst GITTENBERGER, KMU Forschung Austria



und



• Mag. Iris THALBAUER, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel



präsentieren und analysieren, wie es im abgelaufenen Jahr für den Einzelhandel in Österreich gelaufen ist: Das beinhaltet u.a. das endgültige Ergebnis des Weihnachtsgeschäftes, die Bilanz des österreichischen Handels für das Gesamtjahr 2017 sowie einen Ausblick auf das heurige Jahr.

Darüber hinaus bietet diese PK natürlich auch Gelegenheit zur Beantwortung Ihrer handelsspezifischen Fragen.



Aus organisatorischen Gründen wird um Zu- bzw. Absage per E-Mail oder per Tel.: 05 90 900-4464 gebeten.





