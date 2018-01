EU-Länder haben jetzt Zugang zu luftgekühlten und hochbelastbaren Hochtemperatur-Prozesspumpen von CECO Dean Pump

Dallas (ots/PRNewswire) - (NASDAQ: CECE) - CECO Environmental, ein führender globaler Anbieter von Technologien und Lösungen für das Fluid Handling und für Luftqualität, gab heute bekannt, dass sie die CE- und ATEX-Zertifizierungen für ihre luftgekühlten Hochtemperaturpumpen der Reihen RA und RWA und für die hochbelastbaren Hochtemperaturpumpen der Reihe R4000 ihrer Marke CECO Dean Pump erhalten haben.

"Die Nachfrage nach hochzuverlässigen Kreiselpumpen in explosionsfähigen, Hochtemperatur-, Kunststoff- und anderen Prozessanwendungen in den Ländern der Europäischen Union ist nicht gedeckt", sagte Christopher Brown, Präsident des Geschäftsbereichs Fluid Handling von CECO. "Dies ist ein wichtiger Schritt, um unsere Kunden besser zu bedienen und unsere Strategie für internationales Wachstum zu verwirklichen. Die Pumpen der Marke Dean Pump sind besonders dafür bekannt, Flüssigkeiten mit hohen Temperaturen in kritischen Anwendungen bewegen zu können."

Dank der CE/ATEX-Zertifizierungen von Dean Pump (http://www.cecoenviro.com/) können Erstausrüster und Endverbraucher in der EU jetzt die Pumpen von Dean Pump in ihren jeweiligen Regionen spezifizieren und kaufen.

Alle zertifizierten und konformen Pumpen von Dean Pumps, die ab sofort für den Import in die EU erhältlich sind, sind mit dem "CE"-Zeichen versehen und entsprechen damit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG der Europäischen Union sowie der "ATEX"-Richtlinie 2014/34/EG. Die CE/ATEX-zertifizierten Pumpen tragen das "CE"- und "Ex"-Zeichen auf der Produktkennzeichnung. Klicken Sie hier, um die Deklarationen der Dean Pump-Produktreihen RA, RWA und R4000 zu lesen.

"Unser umfangreiches technisches Know-how reicht zurück bis zum Jahr 1869. Wir haben also vor fast 150 Jahren damit begonnen, die anspruchsvollsten Märkte mit Hochtemperaturpumpen zu bedienen", sagte Gennaro (Jerry) D'Alterio, Präsident für Internationales Wachstum und Strategie für das Fluid Handling-Geschäft von CECO. "Pumpen von Dean Pump werden häufig für eine Reihe von Anwendungen in der Prozessindustrie spezifiziert. Die Zertifizierungen werden zusammen mit unserer Vertriebspartnerschaft mit Dorian Drake dazu beitragen, Chancen zu nutzen und dem Kundenstamm qualitativ hochwertige und kostengünstige Pumpenlösungen anbieten zu können."

Mit diesen Zertifizierungen entsprechen die oben genannten Hochtemperaturpumpen der Marke Dean Pump von CECO jetzt der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU und sind für den Einsatz in Bereichen verfügbar, in denen durch Gemische aus Luft und brennbaren Materialien wie Gasen, Dämpfen, Nebeln und Stäuben explosionsfähige Bereiche entstehen können. Diese Bedingungen sind am häufigsten in Chemieanlagen, Raffinerien, Flüssiglagerterminals und Latexanlagen anzutreffen.

Die CE-Kennzeichnung bedeutet, dass die Pumpen von CECO Dean Pump mit den Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzvorschriften der EU konform sind. Dies schließt auch die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ein, die zu einer Reihe von verbindlichen, von den EU-Mitgliedsländern übernommenen Normen gehört und die Einfuhr in EU-Länder erlaubt. ATEX ist die gebräuchliche Bezeichnung für die EU-Richtlinie 94/9/EG, die europäische Sicherheitsnorm für alle Geräte, die zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt sind.

Informationen zu CECO:

CECO Environmental ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Luftqualität und Fluid Handling, das Energie-, Industrie-und andere Nischenmärkte bedient. CECO bietet innovative Technologie-und Anwendungskompetenz und unterstützt Unternehmen dabei, ihr Geschäft mit sicheren, sauberen und effizienteren Lösungen zum Schutz unserer gemeinsamen Umwelt auszubauen. CECO arbeitet in Regionen auf der ganzen Welt daran, die Luftqualität zu verbessern, die Energiewertschöpfungskette zu optimieren und maßgeschneiderte Lösungen für Anwendungen wie Öl und Gas, Stromerzeugung, Wasser und Abwasser, Batterieherstellung, die Herstellung von Polysilizium, chemische und petrochemische Prozesse und für eine Reihe anderer Anwendungen anzubieten. CECO ist an der Nasdaq unter dem Tickersymbol "CECE" gelistet. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.cecoenviro.com.

Informationen zu Dorian Drake:

Dorian Drake ist eine Exportverwaltungsgesellschaft, die den multinationalen Vertrieb, das Marketing, den Kundendienst, den Verkehr, die Kreditvergabe und das Inkasso für Hersteller verwaltet, die in neue Märkte auf der ganzen Welt expandieren. Dorian Drake International hat Vertriebsgemeinschaften für Industrie und Umwelt und weist eine einzigartige Mischung aus technischem Know-how und interkultureller und multinationaler Erfahrung auf. Sie sind eine strategische Vertriebspartnerschaft mit CECO eingegangen, um den weltweiten Vertrieb für CECO Dean Pumps in Europa und anderen ausgewählten Märkten weiter auszubauen. Mehr über CECO Dean Pump-Kontakte in Ihrer Region finden Sie auf www.cecoenviro.com.

