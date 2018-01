Big Impact statt Big Exit – Jenseits der Startup Geldmaschine zeigen Social Entrepreneurs die soziale Nachhaltigkeit digitaler Innovation

Der World Summit Award (WSA) zeichnet jährlich weltweit jene digitalen Anwendungen aus, für die gesellschaftliche Relevanz wichtiger als finanzieller Gewinn ist.

Digitale Innovation in Kombination mit dem Grundgedanken der Lösung von lokalen Herausforderungen ermöglicht einen positiven, nachhaltigen Wert für die Gesellschaft. Als österreichischer Verein sehen wir die Einladung des WSA nach Wien als ein starkes und willkommenes Signal, das Social Entrepreneurs weltweit die Bedeutung zuspricht, die sie verdienen. WSA Vorstand Prof. Peter A. Bruck

Salzburg (OTS) - Der Begriff Exit ist vor allem aus der Startup-Branche bekannt. Es definiert sich der Erfolg über das schnelle Wachstum und den gewinnbringenden Verkauf von Startups - eine florierende Geldmaschinerie, vor allem in der IT Branche (z.B. Shazam, gekauft von Apple für ca. $400 Millionen1; LinkedIn 2016, gekauft von Microsoft für $ 26,2 Milliarden²). Doch Erfolg lässt sich auch an anderen Werten wie sozialer Nachhaltigkeit und gesellschaftlichem Mehrwert messen.

Digitale Innovationen beweisen immense transformative Kraft, nämlich dann, wenn mit kreativer Nutzung von vorhandenen Ressourcen und dem Mut, gegen soziale Nachteile anzukämpfen, gesellschaftliche Nachhaltigkeit (Impact) geschaffen wird. Im Vordergrund steht die Nutzung von digitaler Innovation für Inklusion und die Lösung von lokalen Problemen, nicht der Weg des schnellsten und größten Gewinns. Der Nutzen ist das Incentive, und der Mehrwert für die Gesellschaft als Ganzes unschätzbar.

Der World Summit Award prämiert und vernetzt genau solche digitalen, sozialen Unternehmen und ihre einzigartigen Lösungen, und bietet ihnen die Plattform, ihre Projekte weltweit zu präsentieren.

So zum Beispiel das sudanesische Projekt oPerception, das mit einer AI App blinde Menschen bei der Objekterkennung unterstützt, oder das Foreign Workers Centralized Management System aus Malaysia, das die Integration und Migration auf bilateraler Ebene erleichtert.

Diese und noch viele andere digitale Innovationen mit Big Impact aus über 80 Ländern kommen erstmals von 20.-22. März zum WSA Global Congress nach Wien. WSA Vorstand Prof. Peter A. Bruck: „ Digitale Innovation in Kombination mit dem Grundgedanken der Lösung von lokalen Herausforderungen ermöglicht einen positiven, nachhaltigen Wert für die Gesellschaft. Als österreichischer Verein sehen wir die Einladung des WSA nach Wien als ein starkes und willkommenes Signal, das Social Entrepreneurs weltweit die Bedeutung zuspricht, die sie verdienen. “



(Quelle: 1Inc.com; ²Handelsblatt.com)

