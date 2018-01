LSP Buchmayr: NÖ Wahl: Erster wichtiger Schritt zu alter Grüner Stärke geschafft

Herzliche Gratulation an Helga Krismer und ihr Team zum Wiedereinzug in den Landtag

Linz (OTS) - „Dieser Wahlgang war eine enorme Herausforderung, die die Grünen in Niederösterreich sehr, sehr gut gemeistert haben. Der Wiedereinzug in den Landtag ist ganz klar geschafft und damit ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zurück zur alten Stärke der Grünen gelungen. Dazu gratuliere ich Helga Krismer und ihrem Team ganz herzlich und danke für den immensen Kampfgeist und Einsatz. Sie haben mit diesem Ergebnis sichergestellt, dass die Grünen auch in Zukunft eine wichtige Rolle in unserem Land haben werden“, kommentiert die Landessprecherin der Grünen OÖ LAbg. Maria Buchmayr das Ergebnis der NÖ Landtagswahlen, das den Grünen den Wiedereinzug in den Landtag gesichert hat.

Aufrichtigen Dank richtet Buchmayr auch an die Wählerinnen und Wähler: „Nach dem schweren Dämpfer bei der Nationalratswahl war die Ausgangslage sehr schwierig. Nicht wenige haben die Grünen schon abgeschrieben. Aber die Wählerinnen und Wähler in Niederösterreich heute ein klares Zeichen gesetzt: Für sie sind die Grünen als Umwelt-und Kontrollpartei in Landesparlamenten unverzichtbar. Wir werden jetzt konsequent daran arbeiten, das Vertrauen der Wähler und Wählerinnen wieder voll und ganz zurückzugewinnen“.

