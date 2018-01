LH Platter: „Menschen haben sich für Stabilität und Verlässlichkeit entschieden“

Tirols Landeshauptmann gratuliert Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum sensationellen Wahlergebnis

Innsbruck (OTS) - „Das vor allem von der Opposition nach der erfolgreichen Ära von Erwin Pröll erhoffte politische Erdbeben bei der Landtagswahl in Niederösterreich ist ausgeblieben. Die Menschen haben sich mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner für Kompetenz, Stabilität und Verlässlichkeit statt für politische Experimente mit ungewissem Ausgang entschieden. Damit haben die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher auch jene Kräfte in die Schranken gewiesen, die sich nicht eindeutig von extremistischen Strömungen distanzieren und einen Keil in die Gesellschaft treiben wollen“, gratuliert Tirols Landeshauptmann Günther Platter seiner Amtskollegin Johanna Mikl-Leitner und der Volkspartei Niederösterreich zum sensationellen Wahlergebnis und zur Verteidigung der absoluten Mandatsmehrheit.

