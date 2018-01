NÖ-Wahl – Kern: Starkes Ergebnis für Schnabl und sein Team

„Aufwärtstrend zeigt Potential einer starken Sozialdemokratie“

Wien (OTS/SK) - „Ich gratuliere Franz Schnabl zu diesem starken Ergebnis. Er und sein Team haben einen engagierten und mutigen Wahlkampf gegen eine schwarze Übermacht in Niederösterreich geführt – das hat sich ausgezahlt“, so SPÖ-Bundesparteivorsitzender Christian Kern nach den ersten Ergebnissen zur Landtagswahl in Niederösterreich. ****

„Die SPÖ hat ihr Potential gut ausgeschöpft. Das ist ein Aufwärtstrend, der zeigt, dass wir eine starke Sozialdemokratie in Österreich haben. Wir haben es geschafft, in Niederösterreich Nummer zwei zu bleiben und die FPÖ auf Platz 3 zu verweisen. Die FPÖ ist somit deutlich unter ihren Erwartungen geblieben“, betont Kern.

„Ausgestattet mit dem deutlichen Plus wird die SPÖ in Niederösterreich die Landespolitik mit einer sozialdemokratischen Handschrift versehen“, so Kern, der abschließend auch Landeshauptfrau Mikl-Leitner zu ihrem Erfolg gratuliert.(Schluss) sc

