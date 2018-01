Blümel: Herzliche Gratulation an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Eindrucksvolles Wahlergebnis ist klarer Vertrauensbeweis für Mikl-Leitner und die ÖVP Niederösterreich – Weg in erfolgreiche blau-gelbe Zukunft ist gesichert

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Johanna Mikl-Leitner und der gesamten ÖVP Niederösterreich sehr herzlich zu diesem mehr als eindrucksvollen Wahlergebnis“, so ÖVP Wien Obmann Gernot Blümel zum Wahlergebnis der ÖVP bei der Niederösterreichischen Landtagswahl.

„Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher haben Johanna Mikl-Leitner und ihrem Team mit einem überwältigenden Votum einen sehr deutlichen Vertrauensbeweis für Johanna Mikl-Leitner und ihren Weg für Niederösterreich und einen klaren Auftrag für die Zukunft gegeben“, so Blümel. Der Weg in eine erfolgreiche blau-gelbe Zukunft sei damit gesichert. „Ich freue mich sehr mit und für Johanna Mikl-Leitner und die Volkspartei Niederösterreich und auf die Fortsetzung der sehr guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit“, so der ÖVP Wien-Chef.



Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Wien - Pressestelle

Mag. Johanna Sperker

+43 664 859 5710

presse @ oevp-wien.at

http://www.oevp-wien.at