Grüne/Holub: Herzliche Gratulation den niederösterreichischen Grünen zum Wahlerfolg

„ Werden wichtige Kontrollfunktion im niederösterreichischen Landtag haben“

Klagenfurt (OTS) - „Die ersten Hochrechnungen zeigen 6,4 % für die niederösterreichischen Grünen und damit den sicheren Wiedereinzug in den Landtag. Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass mit den Grünen politisch weiterhin zu rechnen ist“, gratuliert der Grüne Kärntner Landesrat und Spitzenkandidat für die Kärntner Landtagswahl Rolf Holub seiner niederösterreichischen Parteikollegin Helga Krismer und ihrem Team. „Es freut mich sehr, dass die Grünen dort weiterhin die wichtige Kontrollfunktion im Landtag wahrnehmen werden.“

Die Strahlkraft dieses Ergebnisses zeige klar, so Holub: „Die Grünen haben gelernt, und wir sind wieder da. Wir gehen davon aus, dass uns ein ähnlich gutes Ergebnis auch in Kärnten gelingen kann, in den anderen Landtagen und letztlich auch im Bund. Dafür kämpfen wir um jede einzelne Stimme. Es braucht die Grünen in jedem einzelnen Landtag.“

