Noch ein freier Platz: Tagesseminar "Sprechen wie die Profis"

Mittwoch, 31. Jänner 2018, 09.00-17.00 Uhr, Journalismus & Medien Akademie des ÖJC, Blutgasse 3, 1010 Wien

Wien (OTS) - Das Seminar richtet sich an: Alle, die auf eine gepflegte Aussprache Wert legen. Aber auch an all jene, die fallweise öffentlich sprechen müssen, sei es bei familiären Anlässen oder bei beruflichen Veranstaltungen. Besonders wichtig für alle, die in Rundfunk und Fernsehen arbeiten (wollen) und an ihrem öffentlichen Auftreten feilen wollen.

Trainer: Prof. Oswald Klotz, Chefredakteur

Seminarziel: Die deutsche Sprache korrekt beherrschen, öffentlich verbal reüssieren, vor dem Mikrofon bestehen. Die Körpersprache einsetzen.

Mit praktischen Übungen.

Teilnahmegebühr: 180,00 Euro; ÖJC-Mitglieder erhalten bei Anmeldung 10 % Rabatt auf die Teilnahmegebühr

Anmeldung: organisation @ oejc.at

