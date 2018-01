Kern gratuliert Michael Ludwig zur Wahl zum neuen SPÖ-Wien-Vorsitzenden – „Hervorragender Nachfolger“

Dank an Michael Häupl: „Hat Beeindruckendes und Bleibendes für Wien und die Wiener SPÖ geleistet“ – Schwarz-blauen Angriff auf Wien gemeinsam abwehren

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesparteivorsitzender Christian Kern gratuliert Michael Ludwig, der heute, Samstag, beim außerordentlichen Landesparteitag der SPÖ Wien zum Vorsitzenden der Wiener Sozialdemokratie gewählt wurde. „Mit Michael Ludwig hat die Wiener SPÖ einen Mann an ihre Spitze gewählt, der über profunde und langjährige Erfahrung in der Politik verfügt“, betonte Kern. „Die SPÖ Wien hatte das Glück, aus zwei hervorragenden Kandidaten wählen zu können und hat nun eine sehr gute Wahl getroffen. Ab jetzt gilt es, nach vorne zu schauen. Es gibt ab jetzt nur eine SPÖ Wien, die gemeinsam alles dafür tun wird, um den Angriff der schwarz-blauen Regierung auf Wien abzuwehren und das Rote Wien, das allen Menschen Chancen und Perspektiven eröffnet, zu erhalten und für die Zukunft zu transformieren. Aufbauend auf der Lebensleistung Michael Häupls, der in seinen 25 Jahren als Wiener SPÖ-Chef sowohl für Wien als auch für die Wiener Sozialdemokratie Beeindruckendes und Bleibendes geleistet hat“, sagte Kern gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/ve





