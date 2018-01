Am Ende des Forums in Davos loben Experten Saudi Arabiens innovative Länder-Benchmark-Plattform

Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) - Das Vorzeige-Datentool des Königreichs Saudi-Arabien zur Messung des Leistungsverlaufs beendete heute in Davos die Vorveröffentlichung seiner Plattform - des International Performance Hub (IPH).

Die Vorveröffentlichung dieser Plattform sollte die Weltpolitik für das Tool begeistern und zu Feedback von Stakeholdern und Fachleuten anregen. Herr Husameddin AlMadani, Generaldirektor des Adaa (National Center for Performance Measurement im Königreich), sagte: "IPH gibt Instituten und Einzelpersonen ein Tool an die Hand, um ihre Leistungen an internationalen Standards zu messen und so der Lösung ihrer aktuellen Probleme und der Erfüllung künftiger Ziele einen Schritt näher zu kommen. Die Vorveröffentlichung in Davos sollte uns helfen, Partner zu finden, die in gemeinsamer Arbeit mit uns diese Fähigkeiten weiter entwickeln würden."

IPH empfing während der Vorveröffentlichung in Davos nahezu 500 Gäste in vier Tagen, darunter internationales Führungspersonal aus Wirtschaft und Regierungen, Leiter von Nichtregierungsorganisationen (NGO) sowie Daten- und Technologieexperten. Die Gäste nahmen außerdem an einer Reihe von Rundtischgesprächen teil, bei denen es um die Nutzung von Daten zur politischen Entscheidungsfindung in Bezug auf Wirtschaft, Investment und Entwicklung ging.

Seine Königliche Hoheit Prinz Turki Al Faisal al Saud, Chairman des King Faisal-Zentrums für Forschung und Islamkunde, sagte über den Nutzen von IPH, es sei "ein sehr hilfreiches Tool, um den Leistungsverlauf von Regierungen zu bestimmen und zu sehen, wer gute Leistungen bzw. weniger gute Leistungen bringt".

"Wir brauchen ein solches Tool. Natürlich sagen manche Leute, dass diese Daten bereits existieren, dass wir eine Menge Daten haben", sagt Thierry Zomahoun, Vorstandsvorsitzender und leitender Geschäftsführer des Next Einstein Forums. "Aber es gibt keine einzelne Quelle, die Dutzende von Datenquellen in einem System integriert - und genau das hat IPH geschafft."

Kathy Calvin, President und CEO der United Nations-Plattform, sprach Ihr Lob aus: "Ich habe gerade die Zukunft gesehen. Ich habe gesehen, wie die Bürger eines jeden Landes den Fortschritt sehen können, den ihr Land in Bezug auf die Welt macht, die sie aufbauen möchten. Ich bin erstaunt zu sehen, wie dieses Produkt uns die Verfolgung unserer Fortschritte ermöglicht, uns zeigt, wo wir in Rückstand geraten und was die wirklichen Gelegenheiten für Verbesserungen sind."

"Dies ist eine bahnbrechende Plattform und Citi sieht darin ein enormes Potenzial und eine hervorragende Gelegenheit für diese Bemühungen", sagt Jay Collins, Vice Chairman of Corporate and Investment Banking bei Citi. "Die Vorteile, die die IPH-Plattform Regierungen und Unternehmen gleichzeitig bringen wird, sind unermesslich."

Der International Performance Hub (IPH) - eine interaktive Plattform, die über 500 wichtige Leistungsindikatoren im Rahmen von 12 wesentlichen Eckpfeilern verfolgt und den Vergleich von mehr als 200 Ländern erlaubt - stellt Metriken von renommierten internationalen Instanzen zusammen, darunter die Weltbank und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Der vom National Center for Performance Measurement (Adaa) entwickelte International Performance Hub (IPH) ist ein von Saudi-Arabien geführtes, richtungsweisendes Unterfangen, um Länder zur Nutzung von Technologie- und Leistungsdaten zu ermutigen, damit die Fortschritte bei ihrem Einsatz zur Erreichung von Entwicklungszielen verfolgt werden können. IPH hat zum Ziel, die Integrität, Rechenschaftspflicht und Transparenz im öffentlichen Sektor und darüber hinaus zu fördern.

Detaillierte Informationen zum International Performance Hub (IPH) finden Sie auf der Website https://iph.sa.

