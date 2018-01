Blümel: Gratulation an Günther Platter zur eindrucksvollen Wiederwahl

Ergebnis ist deutliche Bestätigung und klarer Auftrag

Wien (OTS) - „Ich darf Günther Platter herzlich zu seiner eindrucksvollen Wiederwahl als Landesparteiobmann gratulieren“, so ÖVP-Wien Obmann Gernot Blümel anlässlich des heutigen Landesparteitages der ÖVP-Tirol, der gleichzeitig auch der Wahlkampfauftakt für die kommende Landtagswahl im Februar war.

„Günther Platter hat das Land Tirol in den vergangenen Jahren mit seinem Einsatz nachhaltig gestaltet. Das Wahlergebnis von über 99 Prozent ist eine sehr deutliche Bestätigung und gleichzeitig ein klarer Auftrag“, so Blümel, der seine Gratulation auch an das neu gewählte Team richtet.

„Ich gratuliere Günther Platter sehr herzlich und wünsche ihm und seinem Team alles Gute und viel Kraft für die kommenden Wochen bis zur Landtagswahl am 25. Februar“, so Blümel abschließend.

