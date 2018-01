LH Mikl-Leitner zur Wahl von Michael Ludwig zum neuen Vorsitzenden der SPÖ Wien

Arbeit und Zusammenarbeit über Landes- und Parteigrenzen im Sinne unserer Landsleute weiterführen

St. Pölten (OTS/NÖI) - „Michael Häupl ist eine Persönlichkeit, die Wien als Weltstadt gestaltet und geprägt hat, sie gilt heute als eine der lebenswertesten Großstädte der Welt. Als Vorsitzender der SPÖ Wien hat Michael Häupl nicht nur Wahlerfolge erkämpft, sondern auch umsichtig und ausgleichend, aber vor allem bürgernah und mit Hausverstand, gewirkt. Dafür möchte ich ihm – unabhängig von unseren unterschiedlichen politischen Haltungen – aufrichtig danken“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner anlässlich des heutigen Landesparteitages der SPÖ Wien.

„Ich gratuliere dem neuen Vorsitzenden und zukünftigen Bürgermeister Michael Ludwig herzlich zu seiner Wahl. Ich wünsche mir im Sinne Niederösterreichs und Wiens, dass die Arbeit und Zusammenarbeit über Landes- und Parteigrenzen hinaus weitergeht und wir zukünftige Projekte, vor allem im Bereich des Öffentlichen- und Straßenverkehrs gemeinsam umsetzen. Klar ist: Die Politik muss in jenen Räumen handeln, in denen Menschen leben, wir dürfen an Landesgrenzen nicht haltmachen“, so die Landeshauptfrau.

