Wien-Donaustadt: 19-Jähriger schlägt Heckscheibe eines Polizeiautos ein

Wien (OTS) - Nachdem ein 19-Jähriger, nachdem dieser laut Zeugenaussagen randaliert hatte, am 27.01.2018 gegen 3 Uhr morgens vom Sicherheitspersonal aus einer Diskothek verwiesen worden war, beschädigte er einen in der Siebeckstraße abgestellten Streifenwagen der Polizei. Zuerst trat der Tatverdächtige mehrmals gegen das Fahrzeug, danach schlug er mit seiner Faust die Heckscheibe ein. Dabei zog er sich eine stark blutende Schnittwunde am Unterarm zu. Die Polizisten, die sich im Zuge ihres Streifendienstes unweit des Tatorts befanden, leisteten dem Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Rettung erste Hilfe, danach wurde der Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige wurde wegen schwerer Sachbeschädigung auf freiem Fuß angezeigt.

