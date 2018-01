Junge ÖVP: Neue Aufgabenbereiche für JVP-Abgeordnete

Ausschüsse und Bereichssprecher fixiert; Junge ÖVP ist starke Stimme für junge Anliegen im Parlament

Wien (OTS) - "Nachdem nun die Ausschüsse im Parlament und die jeweiligen Bereichssprecher der Volkspartei fixiert wurden, freuen wir uns als Junge ÖVP bei einigen wichtigen Themen ebenfalls stark vertreten zu sein. Einem Beschluss des ÖVP-Bundesparteivorstandes folgend kommen zukünftig gleich fünf Bereichssprecher aus den Reihen der Jungen ÖVP. In Zukunft haben wir damit die Chance, aktiv an der Umsetzung wichtiger Jugendthemen mitzuarbeiten und die Politik in unserem Land maßgeblich mitzugestalten“, zeigt sich Stefan Schnöll, Bundesobmann der Jungen ÖVP, erfreut.

Stefan Schnöll selbst wird die Funktion des Sportsprechers übernehmen. Neben Schnöll wird zukünftig auch die jüngste Abgeordnete im Nationalrat und Landesobfrau der Jungen ÖVP Oberösterreich, Claudia Plakolm, als Sprecherin für die Volkspartei im Themenbereich Jugend tätig sein. Der Tiroler Abgeordnete und Landesobmann der Jungen ÖVP Dominik Schrott wird im Verkehrsausschuss und Landesverteidigungsausschuss vertreten sein.

Nico Marchetti, Landesobmann der Jungen ÖVP Wien und Abgeordneter im Wahlkreis Wien Süd, wird künftig die Sprecherfunktion für Studenten und Schüler übernehmen. Weiters sind die beiden oberösterreichischen JVP-Abgeordneten Johanna Jachs im Justizausschuss und Ausschuss für Bauten und Wohnen und Klaus Lindinger im Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft vertreten und werden in diesen Ausschüssen einen besonderen Schwerpunkt im Rahmen ihrer parlamentarischen Arbeit legen. Mit der Weinviertlerin Eva-Maria Himmelbauer als Sprecherin für Telekommunikation & Netzpolitik und der Grazer Abgeordneten Martina Kaufmann als Sprecherin für Berufsausbildung und Lehrlinge bekleiden zwei weitere Abgeordnete der Jungen ÖVP wichtige Sprecherfunktionen.

„All diese Bereiche sind gerade für junge Menschen besonders wichtig. Wir werden innerhalb und außerhalb der Volkspartei eine starke Stimme für diese zentralen Themen sein und werden uns unermüdlich für die Anliegen junger Menschen im Parlament und darüber hinaus einsetzen“, so Stefan Schnöll abschließend.

