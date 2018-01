SPÖ Wien Landesparteitag (1): Eröffnung durch Landesparteisekretärin Straubinger

Wien (OTS/SPW) - Die Wiener SPÖ hält heute Samstag, 27. Jänner 2018, in der Messe Wien den außerordentlichen Landesparteitag ab. Im Zentrum steht die Nachfolgewahl des Vorsitzenden Michael Häupls. Zur Wahl stehen Michael Ludwig und Andreas Schieder. Eröffnet wurde der Parteitag von der Wiener SPÖ-Landessekretärin Sybille Straubinger.****

„Es ist mir eine Ehre, weil wir heute an diesem Tag, Geschichte schreiben werden“, so die Begrüßung an die Delegierten und Gäste am Landesparteitag der SPÖ Wien durch Sybille Straubinger. Auf der Tagesordnung stehen Referate von Bundesparteivorsitzenden Christian Kern und Bürgermeister Michael Häupl, Statements von den beiden Kandidaten zur Vorsitzwahl Michael Ludwig und Andreas Schieder, die Wahl zum neuen Landesparteivorsitzenden und der Abschied von Michael Häupl als Vorsitzender der SPÖ Wien.

Bezugnehmend auf den heutigen Holocaust-Gedenktag betonte Straubinger: „Heute gedenken wir nicht nur unseren verstorbenen Genossen und Genossinnen, sondern auch dem Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau“. Gerade angesichts des gestrigen Akademikerballs in der Hofburg, wo teils Rechtsextreme aus diversen Burschenschaften auftreten, sei es wichtig, stark als AntifaschistInnen aufzutreten und ein Zeichen zu setzen.

