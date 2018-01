Young Living ernennt Jared Turner zum President und Chief Operating Officer

führende Anbieter von ätherischen Ölen, hat Jared S. Turner als President und Chief Operating Officer des Unternehmens ernannt. Er war eine treibende Kraft beim Wachstum von Young Living in ein Milliarden-Dollar-Unternehmen durch einen Umsatzanstieg von über 800 Prozent in den letzten fünf Jahren. Er wird weiterhin eng mit dem Gründer und Vorstandsvorsitzenden D. Gary Young und Chief Executive Officer Mary Young zusammenarbeiten, um die Unternehmensvision zu verwirklichen, die lautet, reine ätherische Öle von Young Living in jeden Haushalt weltweit zu bringen.

Durch seine Mitarbeit als Chief Operating Officer des Unternehmens in den letzten zwei Jahren hat Turner entscheidend dazu beigetragen, Young Living in ein globales Milliarden-Unternehmen aufzubauen, mit mehr als vier Millionen Kunden, 3.000 Mitarbeitern und 16 Unternehmens- und Partner-Agrarbetrieben auf der ganzen Welt. Sein unerschütterlicher Einsatz für die Mission von Young Living, die höchste verfügbare Qualität an reinen ätherischen Ölen weltweit bereitzustellen, hat die internationale Expansion und Infrastruktur des Unternehmens vorangetrieben.

"Ich verlange Perfektion, denn unsere Kunden und Unternehmensangehörigen verdienen das Beste, und Jared ist die bewährte Führungspersönlichkeit, die diese Reise durch die Höhen und Tiefen des Geschäfts mit ätherischen Ölen gemeinsam mit mir bestanden hat", sagte Gary Young. "Er hat sich als erfolgreiche und vertrauenswürdige Führungskraft erwiesen und bringt in diese Position eine herausragende Reputation mit, die Entwicklung von Menschen zu fördern und die Teams zu inspirieren. Er teilt meine Liebe zu den Menschen, zur natürlichen Heilkraft, zu Abenteuer und Natur. Jared hat seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt und wird meine Unternehmensvision weiter voranbringen."

"Jareds zielorientierte Einstellung ist die perfekte Voraussetzung, um unser Unternehmen in die Zukunft zu steuern", sagte Mary Young. "Unter seiner Führung ist Young Living sehr gut positioniert, um den Weg weiter zu verfolgen, den Gary und ich uns vor 24 Jahren vorgestellt haben, als wir das Unternehmen gründeten."

"Diese Ernennung ist eine große Ehre für mich und ich weiß die Bedeutung dieser Anerkennung sehr zu schätzen", sagte Turner. "Gary und Mary haben für Young Living einen Weg abgesteckt, bei dem die Menschen stets an erster Stelle stehen, die Qualität der ätherischen Öle den höchsten Stellenwert besitzt und die Schaffung einer Verbindung zur Natur unerlässlich ist. Young Living wird unter meiner Führung nie von diesem Pfad abweichen und wir werden weiterhin dieses Geschenk der Natur - die ätherischen Öle - mit Millionen Menschen teilen."

Jared Turner kam im Jahr 2012 als Rechtsberater für internationale Angelegenheiten mit Fachkenntnissen im internationalen Geschäft und Recht zu Young Living. Vor seiner Funktion als Chief Operating Officer war Jared Turner als Chief Sales und Marketing Officer von Young Living tätig, mit Verantwortlichkeit für die strategische Festlegung und Umsetzung der globalen Wachstumsvision des Unternehmens und Aufsicht über 20 Märkte sowie für das Management der mehr als 1.000 weltweiten Mitarbeiter in Vertrieb und Marketing.

Bevor er sich Young Living anschloss, war Jared Turner internationaler Wirtschaftsanwalt bei Kirton McConkie, der größten Rechtsanwaltskanzlei in Utah, wo er multinationale Konzerne und gemeinnützige Körperschaften bei der Expansion ihrer weltweiten Geschäftstätigkeiten beriet. Jared Turner beschränkt sich nicht nur auf rechtliche Beratung, sondern ist ein geborener Unternehmer, der eigene Firmen aufgebaut und geleitet hat. Er verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Network-Marketing und in Verbindung mit seiner Begeisterung für alles Lebendige wie Pflanzen, Tiere und Menschen hat ihn dies zum idealen Unternehmenslenker für Young Living gemacht.

Jared Turner hat einen Master-Abschluss im Fach Internationale Beziehungen an der Syracuse University absolviert, und einen Abschluss als Jurist des College of Law der Syracuse University sowie einen Bachelor-Abschluss in den Fächern Spanisch und Politikwissenschaften von der University of Utah erhalten.

Young Living Essential Oils, LC ist Weltmarktführer bei ätherischen Ölen. Mithilfe des strikten Verfahrens Seed to Seal® werden Produkte aus reinen ätherischen Ölen für jedermann, jede Familie und jeden Lebensstil hergestellt. Dieses Verfahren gewährleistet, dass alle Produkte echt, frei von synthetischen Chemikalien und rein sind. Diese Verpflichtung stützt sich auf mehr als 20 Jahre unternehmerischer Verantwortung gegenüber der Erde und ihren Bewohnern. Weitere Informationen finden Sie unter YoungLiving.com (http://www.youngliving.com/).

