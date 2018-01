Michael Ludwig: Klarstellung zur Causa der SPÖ-Plakate

Wien (OTS/SPW) - Michael Ludwig stellt in der öffentlichen Debatte über die Plakate der SPÖ Wien wie folgt klar: „Aus Respekt vor den Delegierten und Mitgliedern der SPÖ Wien habe ich entschieden, der Vorgehensweise der Landespartei nicht zuzustimmen. Ich habe das auch mit dem Hinweis, dass ich der Entscheidung der Delegierten am 27. Jänner auf keinen Fall vorgreifen – und auch keine unnötigen Kosten verursachen – möchte, der Landespartei mitgeteilt. Ich war in die Entwicklung des zeitlichen Ablaufs und in den Produktionsprozess nicht involviert. Der Vorschlag dafür kam aus der Landesparteizentrale.“

Mit dieser Klarstellung sei für ihn die ganze Diskussion in der Causa auch erledigt.

