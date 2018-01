Holocaust-Gedenktag – Kern: „Bekenntnis zum ‚Niemals Wieder‘ gilt immerwährend“

SPÖ gedenkt der Opfer des Nazi-Regimes

Wien (OTS/SK) - Vor 73 Jahren, am 27. Jänner 1945, wurde das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee befreit. Die Vereinten Nationen haben den 27. Jänner zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts erklärt. SPÖ-Bundesparteivorsitzender Christian Kern betont dazu: „Auch die jüngsten Vorfälle in der FPÖ, zeigen, dass der Internationale Holocaust-Gedenktag nichts von seiner Bedeutung verloren hat. Das Bekenntnis zum ‚Niemals Wieder‘ gilt immerwährend. Nur wer die Erinnerung und das Gedenken an die unzähligen Opfer des Nazi-Regimes aktiv hochhält, wird auch wachsam sein gegenüber allen rassistischen, fremdenfeindlichen und antisemitischen Tendenzen“, sagt Kern, der klarstellt, dass es für Rassismus, Hetze und Hass keinen Millimeter Platz geben dürfe. **** (Schluss) mb/ve

