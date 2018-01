FPÖ-Darmann zu „Landesausstellung 2020“: LR Benger Handlanger bei Verleugnung der Kärntner Landesgeschichte

Koalition vergisst auf das Wesentlichste, die Volksabstimmung 1920 und den vorhergebenden Abwehrkampf – Hobbyfußballturnier als Schwerpunkt der 100-Jahr-Feier geplant

Klagenfurt (OTS) - „Ausgerechnet unter einem ÖVP-Kulturreferenten stiehlt sich das Land aus der Verantwortung für die eigenen Landesfeierlichkeiten davon. Ich fordere Landesrat Benger auf, in sich zu gehen und sich nicht weiter von SPÖ und Grünen für deren linke Ablenkungsmanöver von unserer stolzen Landesgeschichte missbrauchen lassen“, kritisiert heute der Kärntner FPÖ-Obmann und Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Landesrat Gernot Darmann. Selten zuvor habe ein Land seine stolze Geschichte so verhunzt wie es SPÖ, ÖVP und Grüne mit der 100-Jahr-Feier der Kärntner Volksabstimmung in zwei Jahren planen, so Darmann. „Die Koalition vergisst leider völlig auf das Wesentlichste, die Volksabstimmung 1920 und den vorhergebenden Abwehrkampf.“

Wenn Kulturreferent ÖVP-Chef Benger heute von einer „völlig anderen Feier“ spreche, habe er leider vollkommen Recht. Er wirkt tatkräftig daran mit, dass der historische Hintergrund dieser Feier ausgeblendet und stattdessen ein Multi-Kulti-Fest inszeniert wird. „Benger macht sich dabei zum Handlanger bei der Verleugnung bzw. Umdeutung der Kärntner Geschichte“, so Darmann. Nach den Plänen der Kenia-Koalition gebe das Land die inhaltliche Verantwortung völlig aus der Hand. Es werde dem Zufall und der Beliebigkeit überlassen, welche Inhalte im Rahmen der Feier transportiert würden. Man brauche nicht viel Phantasie, welchen Drall diese haben werden, wenn diese unter rot-grüner Dominanz ausgewählt werden und die Heimatverbände weitgehend ausgeschaltet sind.

Laut den Plänen Bengers wurde auch ein Turnier von Hobbyfußballern, eine Meisterschaft von europäischen Volksgruppen, als Schwerpunkt der 100 Jahr-Feier ausgewählt. „Dafür werden 300.000 Euro Steuergeld breitgestellt“, verweist Darmann auf den Regierungssitzungsakt. Das Abstimmungsmuseum in Völkermarkt werde es dafür nicht mehr geben, da es zu einem „Demokratiemuseum“ umgewandelt wird. „Die Erinnerung an die Volksabstimmung und den Abwehrkampf hat für SPÖ, ÖVP und Grüne keinen Stellenwert mehr. Die FPÖ Kärnten wird alles dafür tun, dass dieses abstruse Konzept noch geändert und Kärnten doch noch eine würdige 100-Jahr-Feier erhält“, kündigt Darmann an.

