Ernst Holzmann (SPÖ): Wien ist stolz auf seine Gärtner und Bauern

Faire Fernwärme-Preise für Simmeringer Gärtner

Wien (OTS/SPW-K) - Volle Unterstützung für Wiens Bauern und Gärtner bekräftigt heute SPÖ-Landwirtschaftssprecher Ernst Holzmann. „Wir sind stolz auf die Leistungen der Gärtner und Bauern und arbeiten als Stadt eng mit ihnen zusammen. Die Versorgung mit Wiener Gemüse ist uns auch künftig ein zentrales Anliegen“, so Holzmann, Mandatar aus Simmering. Der städtische Energieversorger Wien Energie ist den landwirtschaftlichen Betrieben in den letzten Jahren enorm entgegengekommen, vergünstigte und flexible Tarife wurden ausverhandelt und gemeinsam mit den Gärtnern eine Lösung gefunden. Außerdem profitieren sie von Service- und Technikerleistungen der Wien Energie. „Dass Wien Energie seine Fernwärmepreise nicht unter die eigenen Erzeugungskosten senken kann und darf, müsste gerade den neoliberalen NEOS bekannt sein“, so Holzmann.

Außerdem sei den NEOS im Sinne der Effizienz und Feinstaubminimierung ins Stammbuch geschrieben, dass die Simmeringer Gärtner mit ökologischer Fernwärme versorgt sind. Das von den NEOS vorgeschlagene zusätzliche Biomasseheizwerk würde die Errichtung einer doppelten Infrastruktur bedeuten, dass deren Kosten die Gärtner selber tragen müssten“, so Holzmann weiter.

Die Krankrederei der NEOS ist für Holzmann mehr als entbehrlich. „Sie ist in Wahrheit die eigentliche Bedrohung für die Stadtlandwirtschaft“, so Holzmann abschließend.

