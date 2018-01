„Sport am Sonntag“ mit Dakar-Sieger Walkner als Studiogast

Am 28. Jänner ab 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 28. Jänner 2018 um 18.00 Uhr in ORF eins live aus Seefeld mit folgenden Themen:

Ski nordisch: WM-Generalprobe in Seefeld

Die nordischen Kombinierer und Langläufer ein Jahr vor der WM 2019 in Seefeld

Langlauf-Ass Teresa Stadlober live zu Gast

Österreichs beste Langläuferin und ihr Weg an die Spitze

Olympia 2018: Rot-weiß-rote Medaillenkandidaten

Die österreichischen Hoffnungsträger für die Olympischen Winterspiele in Südkorea

Ski alpin: Kampf um die letzten Olympiatickets

Die Damenrennen in Lenzerheide und die Herrenbewerbe in Garmisch als letzte Chance für eine Fahrkarte nach Pyeongchang

Rallye Dakar: Matthias Walkner live zu Gast

Der Dakar-Sieger über seine Abenteuer bei der anspruchsvollsten Rallye der Welt

