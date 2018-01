NEOS Wien/Emmerling ad Notstandshilfe: Unterstützung muss raus aus der Sackgasse führen

Emmerling: „Es braucht dringend eine Reform des Systems. Wenn Arbeitslosigkeit zum Dauerzustand wird, sind Instrumente gefragt, die über eine reine Arbeitsvermittlung hinausgehen.“

Wien (OTS) - „Wir fordern schon lange eine Reform des derzeitigen Systems von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und Mindestsicherung. Das Konzept, dass die Notstandshilfe prinzipiell zeitlich unbefristet bezogen werden kann, ist im europäischen Vergleich ein Sonderfall und zu hinterfragen. Denn wenn Arbeitslosigkeit zum Dauerzustand wird, sind Instrumente gefragt, die über eine reine Arbeitsvermittlung hinausgehen“, erklärt NEOS Wien Sozialsprecherin Bettina Emmerling anlässlich des heutigen dringlichen Antrags der SPÖ im Wiener Landtag.

„Der eigentliche Sinn des Versicherungssystems ist ja, die Betroffenen wieder gut in den Arbeitsmarkt zu integrieren und ihnen die Hilfe zukommen zu lassen, die sie dafür brauchen. Die Doppelstrukturen und die 9 verschiedenen Mindestsicherungssysteme erschweren aber, dass diese notwendigen Maßnahmen entsprechend koordiniert werden können. Wir NEOS fordern deshalb eine bundeseinheitliche Mindestsicherung mit Fokus auf die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Darüber hinaus braucht es flankierende Maßnahmen zum Beispiel für Menschen, die gesundheitliche Probleme haben. In Österreich ist man entweder arbeitsunfähig oder arbeitsfähig. Dass jemand aber nur für 4 Stunden am Tag arbeitsfähig ist, kennt unser System nicht. Das ist vor allem für Langzeitkrankenstände eine große psychische Belastung, schließlich ist Arbeit ja auch sinnstiftend und ein Ort sozialer Beziehungen. Die Einführung einer Teilarbeitsfähigkeit würde die Reintegration von Langzeitkranken in den Arbeitsprozess erleichtern“, betont Emmerling.

