NEOS: Kostenwahrheit im Landwirtschaftsbereich ist wichtig

Karin Doppelbauer: „Rechnungshofempfehlungen müssen auch von den Bundesländern umgesetzt werden“

Wien (OTS) - Verwundert zeigt sich NEOS-Landwirtschaftssprecherin Karin Doppelbauer über den heute veröffentlichten Follow-Up-Bericht des Rechnungshofs zu den finanziellen Berichtigungen im Agrarbereich: „Man muss zwar den Vorgänger der jetzigen Landwirtschaftsministerin insofern loben, als er die Empfehlungen des Rechnungshofs weitgehend umgesetzt hat. Die Bundesländer hingegen haben sich dieser Verantwortung völlig entzogen, wie dem Bericht zu entnehmen ist. Hier erwarte ich, dass dies nach diesem Bericht sehr bald erfolgt."

Der Rechnungshof hat aufgrund der Fehlausweisungen von Almflächen ein umfassendes Paket an Empfehlungen erarbeitet. Während sowohl Ministerium als auch AMA die Empfehlungen weitgehend umgesetzt haben, sind die Bundesländer hier säumig. Das Urteil des Rechnungshofs fällt sehr klar aus: „Eine umfassende Regelung zur Beteiligung der Länder an den Kosten allfälliger finanzieller Berichtigungen im Agrarbereich gab es nicht. Eine verursachergerechte Kostentragung war somit nicht sichergestellt. Die Empfehlung des RH war dementsprechend noch nicht umgesetzt.“



„Ich erwarte mir hier klare Worte der Landwirtschaftsministerin in Richtung der Bundesländer. Die Umsetzung der Empfehlungen des Rechnungshofs sollte so selbstverständlich sein, wie auch Transparenz und Kostenwahrheit. Das ist man den Steuerzahler_innen schuldig“, schließt NEOS-Landwirtschaftssprecherin Karin Doppelbauer.



