Lindner: FPÖ-Funktionär von Verbotsgesetz betroffen?

FPÖ-Funktionär und Burschenschafter verteilt NS-Propagandabild gegen Schwule FPÖ-Funktionär und Burschenschafter verteilt NS-Propagandabild gegen Schwule

Wien (OTS) - „Der braune Sumpf wird immer tiefer“, so kommentiert Mario Lindner, SPÖ-Sprecher für Gleichbehandlung, Diversität und LGBTIQ, die Flyer der Burschenschaft Leder, die vom RFS (Ring Freiheitlicher Studenten)-Bundesobmann Lukas Feichtenschlager auf der Montanuniversität Leoben verteilt wurden. Der Flyer bewirbt die mit einem NS-Propagandabild bebilderte „perfekte Familie“ um gegen die Ehe für alle Stimmung zu machen. Das NS-Propagandabild stammt von Wolfgang Willrich, einem überzeugten Nationalsozialisten und Vertreter der nationalsozialistischen Rassenlehre. Er veröffentlichte Hetzschriften zu „entarteter Kunst“ und war SS-Mitglied. ****

„Was sagen der FPÖ-Vizekanzler sowie der FPÖ-Innenminister zu einem weiteren Parteikollegen, der offenbar kein Problem mit Antisemitismus und Rassismus hat und damit die Opfer des Holocaust verhöhnt?“, so Linder am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Lukas Feichtenschlager hat das Amt des RFS-Bundesobmanns erst am 20.11.2017 von dem Burschenschafter Felix Mayrbäurl übernommen, der wiederum bei den Koalitionsverhandlungen in der Gruppe „Wissenschaft und Forschung“ mitverhandelt hat. Mayrbäurl fiel in der jüngsten Vergangenheit mit einer Aussage auf, in der er die Identitären mit Greenpeace oder PETA gleichsetzte: „Die Identitären sind eine Aktivistengruppe wie Greenpeace oder PETA (…)“, so Mayrbäurl im Standard. (Schluss) ch/rm/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3443

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at