„Europastudio“ über „Putin forever – Wohin geht Russland?“

Am 28. Jänner um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Nach 18 Jahren an der Macht bewirbt sich Wladimir Putin bei der Wahl Mitte März um eine weitere sechsjährige Periode als Staatspräsident von Russland. Als Staatschef, Ministerpräsident und dann wieder Präsident hat Putin, was die Amtsdauer betrifft, bereits KPdSU-Generalsekretär Leonid Breschnew überholt. Ernsthafte Gegenkandidaten gibt es kaum, Putin wird seine Macht wohl zementieren. Innenpolitisch punktet der 65-Jährige mit dem außenpolitischen Bestreben, politisch und militärisch wieder Weltmacht zu sein – siehe Krim, Ukraine und Syrien. Russischen Umfragen zufolge erfreut sich Putin nach wie vor großer Popularität, auch wenn wirtschaftlich Stagnation und innenpolitisch Reformverweigerung vorherrschen. Warum gibt es offenbar keine Alternative zu Putin? Wie gestaltet sich das Verhältnis Moskaus zu Europa? Und kann der Westen die Entwicklung in Russland beeinflussen? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 28. Jänner 2018, um 11.05 Uhr in ORF 2 unter der Leitung von Prof. Paul Lendvai im „Europastudio“:

Gesine Dornblüth

Russland-Korrespondentin, Köln

Gerhard Mangott

Politikwissenschafter und Historiker, Universität Innsbruck

Anna Schor-Tschudnowskaja

Soziologin, Sigmund-Freud-Privatuniversität, Wien

Jacques Schuster

Chefkommentator „Die Welt“, Berlin

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at