Das LENTOS lädt zur PK anlässlich der Ausstellung "INES DOUJAK"

Der Große Saal des LENTOS wird zum Fashion Store!

Linz (OTS) - In unterschiedlich gestalteten Pop-Up-Stores präsentiert die österreichische Künstlerin Ines Doujak ihre ausgefallenen Modekollektionen. Der Ausstellungsraum im LENTOS wird zur Umkleidekabine: Berühren, Anprobieren und Fotografieren erwünscht. Den Glamour der Modewelt auf- und angreifend, sind Doujaks Arbeiten geprägt von widerständigen Kämpfen aber auch von Schönheit. Die Künstlerin bringt die ausbeuterischen Strukturen, Geschlechter- und Klassenordnungen von Haute Couture und Massenkleidung ins Spiel und lässt die Grenzen zwischen Fashion- Statement und Kunstwerk verschwimmen.



Ines Doujak, geboren 1959 in Klagenfurt, studierte an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Die Künstlerin untersucht mit ihren konzeptuellen Arbeiten neben der Modeindustrie auch Stereotypen in Bezug auf Geschlechterrollen und Rassismus.



GesprächspartnerInnen:

Doris Lang-Mayerhofer, Stadträtin für Kultur, Tourismus und Kreativwirtschaft

Hemma Schmutz, LENTOS Direktorin und Kuratorin

Ines Doujak, Künstlerin

Pressekonferenz zur Ausstellung INES DOUJAK

Datum: 01.02.2018, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Lentos Kunstmuseum

Ernst Koref-Promenade 1, 4020 Linz, Österreich

Url: http://www.lentos.at

Eröffnung der Ausstellung INES DOUJAK

Datum: 01.02.2018, 19:00 - 21:00 Uhr

Ort: Lentos Kunstmuseum

Ernst Koref-Promenade 1, 4020 Linz, Österreich

Url: http://www.lentos.at

