NEOS zu Holocaust-Gedenktag: Entschieden für eine liberale und weltoffene Gesellschaft eintreten

Matthias Strolz: „Gerade in Zeiten wie diesen ist entschlossenes Eintreten gegen Antisemitismus, Rassismus, Homophobie und nationalistisches Gedankengut wichtig“

Wien (OTS) - Am morgigen 27. Jänner gedenken Österreich und die internationale Gemeinschaft den Millionen Opfern der nationalsozialistischen Verbrechen. „Mit dem Gedenken an die Opfer und Überlebenden zeigen wir nicht nur unser tiefes Mitgefühl, sondern setzen auch ein Zeichen gegenüber all denjenigen, die es bis heute nach wie vor nicht schaffen, das unsägliche Gedankengut der Nationalsozialisten abzulegen. Besonders in Zeiten wie diesen ist entschlossenes Eintreten gegen Antisemitismus, Rassismus, Homophobie und nationalistisches Gedankengut immens wichtig“, betont NEOS-Vorsitzender Matthias Strolz.

Gerade in Anbetracht der nun wieder an die Oberfläche gekommenen abscheulichen Verherrlichung und Verharmlosung von Verbrechen der NS-Diktatur, sei eine aktive Erinnerungspolitik überaus bedeutsam. „Die Aufarbeitung und die Bewusstmachung der Vergangenheit leisten einen wichtigen Beitrag für die Gestaltung unserer Zukunft. In einer Zeit, in der eine nationalistische und autoritäre Politik wieder hoffähig wird und die Grenzen des Sagbaren im politischen Diskurs immer weiter verschoben werden, müssen wir entschieden für eine liberale und weltoffene Gesellschaft eintreten,“ stellt Strolz klar und betont, dass „sich die österreichische sowie die europäische Gesellschaft nie wieder von Rassisten und Extremisten spalten lassen darf.“



