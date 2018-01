NEOS zu RH-Bericht: Wuchernde Ausnahmeregeln bei Einkommensteuer abstellen

Sepp Schellhorn: „Es braucht eine Zusammenfassung aller Lohnabgaben zu einer Dienstgeber-Abgabe. Ziel muss jedenfalls sein, die Steuersätze für alle deutlich zu senken"

Wien (OTS) - Der Rechnungshof hat in seinem heute erschienenen Bericht erneut den Wildwuchs von Ausnahmeregeln beim Einkommensteuerrecht kritisiert. „Anstatt das Steuerrecht endlich zu vereinfachen und auszumisten, werden seit Jahren neue Ausnahmeregeln eingeführt. Mittlerweile hat sich das Steuerrecht zu einer echten Geheimwissenschaft entwickelt, die fast niemand mehr durchblickt. Das muss sich dringend ändern“, zeigt sich NEOS-Finanzsprecher Sepp Schellhorn verärgert. Immerhin komme mittlerweile auch das kleinste Unternehmen nicht mehr ohne Steuerberater zurecht, wie Schellhorn aufzeigt: „In den vergangenen 15 Jahren gab es unglaubliche 422 Gesetzesänderungen in Sachen Steuern und Abgaben. Österreich hat somit im Schnitt alle zwei Wochen etwa am Steuergesetz geändert. Mittlerweile braucht es sogar ein fast 600-Seiten-Dokument, das erklärt, wie das Einkommenssteuergesetz auszulegen ist. So schikaniert man die Bürgerinnen und Bürger im Eiltempo. Wenn es Minister Josef Moser mit einen Plänen zur Deregulierung erst meint, dann muss er genau hier beginnen.“

Zusammenfassung aller Lohnabgaben zu einer Dienstgeber-Abgabe



Die wuchernden Ausnahmeregeln bei der Einkommensteuer machen dabei aber nicht nur den Unternehmer_innen das Leben schwer, sondern erschweren auch die Arbeit der Verwaltung. „Die damit einhergehende Bürokratie zeigt deutlich, wie sehr das System krankt. Die Privilegien im Einkommenssteuerrecht tragen dabei nicht nur zu einer ausufernden Verkomplizierung bei, sie sind aus Aspekten der Fairness auch Grundsätzlich zu hinterfragen“, zeigt Schellhorn auf. NEOS schlagen daher eine Zusammenfassung aller Lohnabgaben zu einer Dienstgeber-Abgabe vor, die von einer zentralen Stelle abgewickelt werden soll. „Nur so können wir das Einkommenssteuerrecht ausmisten. Damit einhegend braucht es auch eine Evaluierung bestehender Begünstigungen. Sind diese nicht treffsicher, müssen sie auslaufen. Ziel muss jedenfalls sein, die Steuersätze für alle deutlich zu senken.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu