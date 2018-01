Wölbitsch: Rot-Grün muss sich aus der Schuldenkrise heraus sparen

Schuldenbremse dringend nötig – Pro-Kopf-Schulden unter Renate Brauner mehr als vervierfacht – Berlin und München als Vorbild

Wien (OTS) - „Der rot-grüne Schuldenrucksack ist schwer und auch schwer abzubauen. Unsere Stadt hat eine Schuldenbremse dringend notwendig. Wien muss sich endlich aus der Schuldenkrise heraus sparen“, erklärte heute Stadtrat Markus Wölbitsch im Rahmen der Aktuellen Stunde im Wiener Landtag. Bereits seit 2011 fordere die ÖVP Wien vehement eine Schuldenbremse für Wien, doch bis jetzt sei nichts passiert. Anders dagegen in der Steiermark, wo in der Landesverfassung die Maßgabe eines ausgeglichenen Budgets sowie eine konkrete Defizitobergrenze verankert wurden. In Wien dagegen haben sich die Schulden unter Finanzstadträtin Brauner von 834 Euro pro Kopf im Jahr 2007 auf 3.460 Euro im Jahr 2017 mehr als vervierfacht und machen damit fast das doppelte des Medianeinkommens aus. Insgesamt haben sich die Schulden seit 2007 von 1,39 Mrd. Euro auf 6,5 Mrd. Euro 2017 gesteigert. Rechne man auch noch die ausgelagerten Bereiche dazu, addiere sich der Schuldenstand auf 9,26 Mrd. Euro.

Das langjährige Hauptargument Brauners, sich mittels Schulden „aus der Krise heraus zu investieren“ sei mittlerweile obsolet geworden und habe offensichtlich auch nicht funktioniert. „Die Krise in Europa ist gemeistert, das Wirtschaftswachstum steigt, nur in Wien herrscht noch die Schuldenkrise“, so Wölbitsch. Daher gehe es nun darum, sich aus der „Schuldenkrise heraus zu sparen“. „Das haben nachweislich nicht nur europäische Staaten geschafft, sondern auch Städte, die mit Wien vergleichbar sind“, so Wölbitsch, der dazu etwa Berlin oder München nannte. Bereits seit 2012 baue Berlin Jahr für Jahr Schulden ab, während sie in Wien Jahr für Jahr steigen. Analog dazu sei auch die Arbeitslosigkeit in Berlin auf zuletzt 9 Prozent zurückgegangen, während sie in Wien auf 13 Prozent gestiegen sei. Auch München habe seinen Schuldenstand massiv reduziert und zwar von 2,9 Mrd. Euro 2007 auf nunmehr 724 Mio. Euro 2017. Damit habe Wien aktuell einen neun Mal so hohen Schuldenstand wie München.

„Nachdem wir in Wien bei Steuern, Gebühren und Abgaben definitiv kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem haben, heißt das wohl sparen und zwar bei den großen Brocken“, so Wölbitsch, der dazu etwa die Mindestsicherung, das Krankenhaus Nord, die Veräußerung von Liegenschaften im Stadteigentum zu Markpreisen oder mehr Effizienz in Bürokratie und Verwaltung nannte. Auch die Art und Weise, wie im rot-grünen Wien Sozialleistungen vergeben werden – Stichwort Gemeindewohnungen – müsse etwa mit einem Gehaltscheck sozial treffsicherer gestaltet werden. „Rot-Grün muss sich endlich im Sinne der Zukunft vor allem der jungen Wienerinnen und Wiener aus der Krise heraus sparen“, so Wölbitsch abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 905

presse.klub @ oevp-wien.at