NEOS Wien/Emmerling: Rot-Grün bedroht Wiener Stadtlandwirtschaft

Bettina Emmerling: „Erhöhung der Fernwärmepreise durch Quasi-Monopolisten Wiener Stadtwerke gefährdet Wiens Gemüseversorgung.“

Wien (OTS) - „Gerne brüstet sich Stadträtin Ulli Sima mit der Vielfalt des Wiener Gemüses. Nur: der Simmeringer Gartenbau ist in Gefahr, die zurückgehende Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in der Stadt wird dabei auch noch durch das Vorgehen der Wiener Stadtwerke befördert - und diese resortieren auch bei Ulli Sima“, betont NEOS Wien Umweltsprecherin Bettina Emmerling im Zuge der heutigen Debatte zum Wiener Landwirtschaftsbericht im Landtag. „Man hat den Gärtnerinnen und Gärtnern seinerzeit den Anschluss an die - an sich begrüßenswerte - Fernwärme eingeredet. Nun ist die Fernwärme dort Monopolist für die Energieversorgung der Glashäuser und drehte mehrmals kräftig an der Preisschraube nach oben. Sogar der Landwirtschaftsbericht kommt zum Schluss, dass die angekündigten weiteren Tariferhöhungen den fortlaufenden Betrieb bald nicht mehr gewinnbringend ermöglichen werden. Das ist ein Anschlag auf die Versorgungssicherheit Wiens mit eigenem Gemüse! Das darf doch nicht das Ziel der Landesregierung sein!

Emmerling betont, dass die Gärtnereibetriebe sowie alle anderen Fernwärme-Kundinnen und -Kunden die Probleme der Wiener Stadtwerke ausbaden müssen: „Die Wiener Stadtwerke unter Ulli Sima kämpfen an zahlreichen Fronten, beispielsweise die hohen Kosten von Beamtenpensionen und einige strategisch falsche Managemententscheidungen der Vergangenheit. Und jetzt wird versucht, dort, wo man Quasi-Monopolist ist, wieder Geld hereinzubringen. Bei der Fernwärme. Das kann nicht die Lösung sein. Darum appelliere ich hier dringend, eine Lösung für die Simmeringer Gartenbaubetriebe zu finden, damit die Wiener Stadtlandwirtschaft erhalten bleiben kann. Zum Beispiel durch die Unterstützung einer Alternative zur mittlerweile obszön teuren Fernwärme, etwa eigene lokale Biomasse-Heizwerke.“



