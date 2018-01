VP-Korosec: Künftiger Bürgermeisterkandidat muss auch bei Mindestsicherung für Klartext sorgen

Braucht grundlegende Reform der Wiener Mindestsicherung – Pläne über Wartefrist für Mindestsicherungsbezieher sollen Weg in neuerliche Novelle finden

Wien (OTS) - „Für uns war von Anfang an klar, dass es sich bei der rot-grünen Novelle zum Mindestsicherungsgesetz um ein rein oberflächliches kosmetisches Alibiplacebo handelt. Offensichtlich sind auch beide Bürgermeisterkandidaten dieser Meinung, da sich beide für die Einführung einer Wartefrist bei der Mindestsicherung ausgesprochen haben“, erklärte die Gesundheitssprecherin der ÖVP Wien Ingrid Korosec im Rahmen der heutigen Fragestunde im Wiener Landtag. „Wir hoffen stark, dass es sich hierbei nicht nur um scheinheilige Wahlwerbung im Vorfeld des Wiener Landesparteitages handelt, sondern derartige Pläne tatsächlich ihren Weg in eine neuerliche Novelle zum Wiener Mindestsicherungsgesetz finden“, so Korosec.

Dass die zuständige Stadträtin Frauenberger in ihrer Beantwortung die Einführung von Wartefristen nicht kategorisch ablehne, stimme zuversichtlich, denn klar sei, „der Sozialmagnet Mindestsicherung in Wien muss endlich entschärft werden. Die Verdoppelung der Mindestsicherungsbezieher unter Rot-Grün darf nicht einfach hingenommen werden“, so Korosec.

Darüber hinaus sei die Abschaffung des Heizkostenzuschusses unglaublich, weil hier bei den Ärmsten der Armen gespart wird und der Zuschuss in anderen Bundesländern sogar erhöht wurde. „Dass man den so wichtigen Heizkostenzuschuss in Wien als einzigem Bundesland abgeschafft hat, trifft vor allem auch Seniorinnen und Senioren“, so Korosec. Die stattdessen nun stattfindende Energieberatung sei zwar wichtig, solle aber parallel zu einem finanziellen Heizkostenzuschuss durchgeführt werden.

„Nach dem 27. Jänner müssen auf Worte auch Taten folgen. Der künftige Bürgermeisterkandidat ist jetzt schon aufgerufen, auch bei der Mindestsicherung endlich für Klartext zu sorgen und eine grundlegende und tiefgreifende Reform der Wiener Mindestsicherung umzusetzen, die ihren Namen auch verdient“, so Korosec abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 905

presse.klub @ oevp-wien.at