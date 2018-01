NEOS Wien/Meinl-Reisinger: Schluss mit der Schuldenpolitik in Wien!

Beate Meinl-Reisinger: „Finanzstadträtin Brauner muss den Weg für eine neue Politik frei machen!“

Wien (OTS) - Eine Schuldenbremse in der Wiener Landesverfassung fordert NEOS Wien Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger in der Landtagssitzung am Freitag, „nicht zuletzt, weil die Budgetpolitik wieder einmal klar macht, dass Finanzstadträtin Renate Brauner ganz offensichtlich kein Interesse an einer verantwortungsvollen Finanzpolitik im Sinne der Zukunft Wiens“ habe.

„Trotz der guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden weiterhin hunderte Millionen Euro Schulden gemacht. Renate Brauner packt den Rucksack, den sie unseren Kindern mitgibt, immer voller – mit Schulden um Schulden. Seit Ihrem ersten Budget Ende 2007 erhöhten sich Wiens Schulden bis Ende 2017 um rund 5,3 Milliarden Euro. In dieser Zeit – genau 3.653 Tage – haben Sie jeden Tag 1,4 Millionen Euro Schulden gemacht, also etwa 58.000 Euro pro Stunde“, so Meinl-Reisinger zur verfehlten Budgetpolitik unter der amtierenden Finanzstadträtin.

NEOS Wien fordern mehr Transparenz in der Budgetpolitik, Einsparungen in der Verwaltung und bei Inseraten – und eine in der Verfassung vorgeschriebene Schuldenbremse, die es der Stadt nicht mehr erlaubt, über den Konjunkturzyklus hinweg neue Schulden zu machen.

„Diese unverantwortliche Schuldenpolitik ist massiv unfair gegenüber den Jungen. Gerade heute zeigt der IWF auf, wie sehr die Schere zwischen Alten und Jungen bei den Einkommen auseinanderklafft. Weitere Schulden und ein Festhalten an unfairen Pensionsprivilegien sind ein Schlag ins Gesicht der Jungen.“

In Richtung des bevorstehenden SPÖ-Landesparteitages und der Nachfolge von Bürgermeister Michael Häupl appelliert Beate Meinl-Reisinger an die Finanzstadträtin: „Machen Sie es wie Ihr politisches Vorbild. Geben Sie Wien die Möglichkeit für einen frischen Wind in der Politik, ein neues Politikverständnis und eine faire Finanzpolitik – für die Wienerinnen und Wiener, für die nächste Generation.“

Rückfragen & Kontakt:

NEOS Wien Rathausklub

Pressesprecher

+43 664 8491543

Gregor.Plieschnig @ neos.eu