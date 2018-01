Schnabl: Schwarz-Blau schließt schlechten Deal für ArbeitnehmerInnen

Der 12-Stunden-Tag bringt längere Arbeitszeiten und weniger Verdienst

St. Pölten (OTS) - „Die SPÖ NÖ sagt Nein zum Zwölf-Stunden-Tag. Dieses Vorhaben der schwarz-blauen Bundesregierung hebelt die Sozialpartnerschaft aus und die Großspender der Kurz-Kampagne aus Industrie und Wirtschaft würden – auf Kosten der ArbeitnehmerInnen – alleinige Profiteure sein“, sagt SPÖ-Landesparteivorsitzender Landesrat Franz Schnabl.

Die Absicht sei offensichtlich: Den Kollektivvertrag auszuhebeln und die Abmachungen zu flexibleren Arbeitszeiten auf die betriebliche und individuelle Ebene zu verlagern. Somit erhöhe sich der Druck auf die ArbeitnehmerInnen und es sei abzusehen, dass es bei Überstundenzuschlägen zu Einbußen kommen werde, wenn die Höchstarbeitszeit ausgeweitet würde. „Wo bleiben die Maßnahmen für die ArbeitnehmerInnen in diesem einseitigen Belastungspaket?“, fragt Franz Schnabl in Richtung Bundesregierung: „Keine Rede mehr von sechster Urlaubswoche, höheren Zuschlägen oder längeren zusammenhängenden Freizeitblöcken!“ Auch in Niederösterreich unterstütze ÖVP-Obfrau Johanna Mikl-Leitner diese Grauslichkeiten, sagt Schnabl: „Deshalb ist es wichtig, dass bei der Landtagswahl kommenden Sonntag die SPÖ gestärkt und die absolute Mehrheit der ÖVP gebrochen wird. Nur so wird es auch Realität, dass Ideen und Konzepte anderer Parteien gehört werden und die ÖVP nicht mehr über alle anderen politischen Mitbewerber drüberfahren kann!“

„Dieser Kahlschlag in Bezug auf die ArbeitnehmerInnenrechte, in die sich auch noch Maßnahmen wie die Regionalisierung der Mangelberufsliste, die Abschaffung der Notstandshilfe oder die Absage an die Aktion 20.000 für ältere Arbeitslose einreihen, braucht dringender denn je starke Sozialpartner und Kammern“, sagt Schnabl mit dem Hinweis auf das Facebook-Video von GPA-djp-Vorsitzenden Wolfgang Katzian. Die Kurz/Mikl-ÖVP würde großspurig ‚Wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein‘ verkünden, handle dann aber konträr dazu und schaffe vor allem Nachteile und Verschlechterungen für ArbeitnehmerInnen, meint Schnabl abschließend.

