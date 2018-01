SPÖ-Termine von 29. Jänner bis 4. Februar 2018

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 29. Jänner 2018:

9.30 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Josef Weidenholzer nimmt an der Konferenz "Shaping the future – Social cohesion in our cities" teil (ÖBB-Werkstättenhalle, Spittelauer Lände 33, 1090 Wien).

MITTWOCH, 31. Jänner 2018:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen; u.a. mit SPÖ-EU-Abgeordneter Evelyn Regner im Rahmen des Rederechts der MEPs (Redoutensaal, Hofburg).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial dagegen“, kuratiert von Robert Misik, spricht Kathrin Hartmann (Journalistin und Autorin) zum Thema „Verrohung des Bürgertums“. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/ya6l74cr (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 1. Februar 2018:

10.00 Uhr Petra Bayr, Sprecherin der Plattform stopFGM, lädt anlässlich des Null-Toleranztages von weiblicher Genitalverstümmelung zur Pressekonferenz (Michl’s, Raum Karl, Reichsratsstraße 11, 1010 Wien).

(Schluss) mp/mb

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum