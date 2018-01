ORF SPORT + mit Handball-EM-Finalspiel

Ebenfalls am 27. und 28. Jänner: Rodel-Weltcup, Snowboardcross-Weltcup, das Weltcup-Skispringen der Frauen und Snowboard-Weltcup

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 27. Jänner 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Rodel-Weltcup in Sigulda (Doppelsitzer 1. Lauf um 8.35 Uhr, Doppelsitzer 2. Lauf um 10.00 Uhr, Frauen 1. Lauf um 11.20 Uhr, Frauen 2. Lauf zeitversetzt um 15.40 Uhr), der Snowboardcross-Weltcup in Bansko: (Sprint) um 12.25 Uhr und das Weltcup-Skispringen der Frauen in Ljubno um 14.00 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00 und 10.50 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 8.30 und 12.10 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 9.30 Uhr, das „FIS Alpine Ski World Cup Magazine“ 2017/18 (Cortina d’Ampezzo und Kitzbühel) um 19.00 Uhr, die Höhepunkte vom Kite Masters 2017/18 um 19.30 Uhr, von der nordischen Kombination in Seefeld um 20.15 Uhr und vom Damen-Riesenslalom am Kronplatz um 22.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Rodel-Weltcup in Sigulda (Männer 1. Lauf um 8.10 Uhr, Männer 2. Lauf um 9.50 Uhr, Sprint Doppelsitzer um 11.20 Uhr, Sprint Frauen um 11.50 Uhr, Sprint Männer um 12.35 Uhr, Team-Staffel zeitversetzt um 17.10 Uhr), vom Weltcup-Skispringen der Frauen in Ljubno um 13.55 Uhr, vom Snowboard-Weltcup in Bansko (PGS Männer und Frauen) zeitversetzt um 15.40 Uhr sowie von der Handball-EM Kroatien 2018 (Bronze-Match um 17.50 Uhr, Gold-Match um 20.15 Uhr), das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 8.00, 10.55, 12.20 und 13.35 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 9.20 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 13.05 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Höhepunkte von der nordischen Kombination in Seefeld um 22.30 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 28. Jänner.

Mit den Wettkämpfen in Sigulda in Lettland wird der Weltcup der Kunstbahnrodler am 27. und 28. Jänner abgeschlossen.

Kommentator ist Ludwig Valenta, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Andreas Linger. Der 2. Lauf der Frauen ist von 12.40 bis 13.30 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen. Die Team-Staffel zeigt die ORF-TVthek von 13.45 bis 14.50 Uhr live.

Am 27. Jänner wird in Bansko in Bulgarien ein Sprintbewerb im Rahmen des Snowboardcross-Weltcups ausgetragen.

Kommentator ist Erwin Hujecek.

Ljubno in Slowenien ist am 27. und 28. Jänner die fünfte Station im Weltcup der Skispringerinnen in dieser Saison.

Kommentator ist Dieter Helbig.

Bansko in Bulgarien ist am 26. und 28. Jänner Austragungsort für zwei Parallelriesenslalom-Rennen der Snowboarderinnen und Snowboarder. Kommentator ist Erwin Hujecek. Der Bewerb ist von 13.55 bis 15.30 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

Die Handball-EM Kroatien 2018 geht in ihre finale Phase. Am 26. Jänner spielen im ersten Halbfinale Frankreich gegen Spanien und im zweiten Halbfinale Dänemark gegen Schweden. Die Gewinner der Halbfinalspiele treffen am 28. Jänner im Gold-Match aufeinander, die Verlierer im Bronze-Match.

Kommentatorin ist Ulrike Schwarz, an ihrer Seite als Kokommentator fungiert Konrad Wilczynski.

