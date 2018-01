Fotowettbewerb zeigt „die schönsten Seiten von Nachbarschaft“

Zehn Gewinnerinnen und Gewinner des vom Fonds Gesundes Österreich veranstalteten Fotowettbewerbs gekürt

Wien (OTS) - Die Entscheidung der Jury ist gefallen: Rund 80 Fotos wurden 2017 zum Fotowettbewerb „Zeigen Sie uns die schönsten Seiten Ihrer Nachbarschaft!“ eingereicht. Zehn davon wurden nun zu den Siegerfotos gekürt. Die Bilder zeigen verschiedenste Nachbarschaftsaktionen in ganz Österreich und beweisen, wie vielfältig gute Nachbarschaft sein und wie viel Spaß sie machen kann. Die Motive reichen vom Sporteln bis zum Gärtnern, vom Spielen bis zum gemeinsamen Feiern. „Es war eine ganz besondere Freude zu sehen, welche tollen Aktionen Nachbarinnen und Nachbarn gemeinsam auf die Beine stellen. Da ist die Auswahl nicht leicht gefallen“, so Gerlinde Rohrauer-Näf, Jurymitglied und Leiterin der Initiative „Auf gesunde Nachbarschaft!“ des Fonds Gesundes Österreich. Die zehn Siegerfotos des Wettbewerbs werden mit je einem Griller prämiert, 25 weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten Spiele, Gartensets oder Bücher.

Der Fotowettbewerb wurde im Rahmen der Initiative „Auf gesunde Nachbarschaft!“ des Fonds Gesundes Österreich veranstaltet. „Auf gesunde Nachbarschaft!“ wurde 2012 ins Leben gerufen, um auf die gesundheitsfördernde Bedeutung guter Nachbarschaften hinzuweisen und die Menschen in Stadt und Land dazu zu motivieren, in ihren Nachbarschaften aktiv zu werden. Zudem werden Projekte durchgeführt, die den sozialen Zusammenhalt fördern und so maßgeblich zu einem gesunden Leben in den österreichischen Gemeinden und Städten beitragen.



Auf www.gesunde-nachbarschaft.at finden Sie alle Einreichungen und natürlich die Siegerfotos.

