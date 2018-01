23. Wiener Landtag (1)

Wien (OTS/RK) - Der 23. Wiener Landtag begann um 9 Uhr mit einer Schweigeminute zu Ehren der vor kurzem verstorbenen ehemaligen dritten Präsidentin des Wiener Landtags, Erika Krenn. Im Anschluss folgte die Fragestunde:

LAbg Dr. Wolfgang Aigner (FPÖ) äußerte die Vermutung, dass eine hohe Anzahl in Wien lebender TürkInnen in Besitz sowohl der österreichischen als auch der türkischen Staatsbürgerschaft seien. Es sei Aufgabe der für Einbürgerungen zuständigen MA 35, solche Verdachtsmomente zu prüfen. In der ersten Anfrage wollte Aigner von StR Mag. Jürgen Czernohorszky (SPÖ) wissen, wie viele Fälle von der MA 35 bis dato überprüft worden seien. Czernohorszky antwortete: Mit Stichtag 22. Jänner 2018 befänden sich 7.424 Verfahren in Bearbeitung. Stelle die MA 35 den Verdacht auf unerlaubte Doppelstaatsbürgerschaft auf, leite sie ein entsprechendes Feststellungsverfahren ein. Die Verfahrensschritte erfolgten in enger Abstimmung mit anderen Behörden, etwa dem Bundesministerium für Inneres.

LAbg Gabriele Mörk (SPÖ) erkundigte sich in der zweiten Anfrage bei Finanzstadträtin Renate Brauner, welche Auswirkungen ihrer Einschätzung nach der Stopp der „Aktion 20.000“ auf Wien haben werde. Brauner sagte, die Folgen der vorübergehenden Aussetzung dieser Aktion seien durchwegs „extrem negativ“. Obwohl die heimische Wirtschaft derzeit einen Aufschwung verzeichne, würde sich dieser nicht auf alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen positiv auswirken. Dazu gehörten insbesondere Personen mit schlechter Qualifikation sowie Ältere. Die „Aktion 20.000“ habe zum Ziel gehabt, älteren Langzeitarbeitslosen einen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Dass das Projekt erfolgversprechend sei, habe bereits die Pilotphase gezeigt: In den Modellregionen sei die Arbeitslosenrate bei Älteren zurückgegangen, während sie in anderen Regionen angestiegen sei. Der von der schwarz-blauen Bundesregierung geplante Stopp der „Aktion 20.000“ sei nicht nur „politisch und wirtschaftlich falsch, sondern eine Katastrophe für alle Betroffenen“.

LAbg Christoph Wiederkehr, BA (NEOS) ortete bei der Vergabe städtischer Fördermittel an Kinder- und Jugendorganisationen „mangelnde Transparenz“. So sei etwa die Höhe der Förderungen nicht nachvollziehbar, da sie nicht an „sachlichen Kriterien“, wie z.B. die Mitgliederzahl, geknüpft sei. Wiederkehr fragte Jugendstadtrat Mag. Jürgen Czernohorszky (SPÖ) in der dritten Anfrage nach etwaigen Plänen der Stadtregierung, ein Jugendfördergesetz zu erarbeiten, in welchem konkrete Vergabekriterien festgelegt sind. Czernohorszky sagte, die Fördervergabe passiere sehr wohl aufgrund konkreter Kriterien. Allerdings könne er sich eine Änderung der Modalitäten vorstellen. Dazu benötige es aber eine gemeinsame Erarbeitung sowie die Zustimmung der Vereine. Er wies Wiederkehr darauf hin, dass die Vereinsförderung auf zwei Säulen basiere: Einerseits auf der Basissubvention, andererseits auf einer konkreten Projektförderung. ExpertInnen würden darüber entscheiden, welche Projekte förderwürdig seien. Die zuständige Magistratsabteilung 13 evaluiere laufend sämtliche Aktivitäten der geförderten Vereine und prüfe den sachgemäßen Einsatz der Geldmittel.

LAbg Ingrid Korosec (ÖVP) thematisierte in der vierten Anfrage die Wiener Mindestsicherung. Sie merkte an, dass sich sowohl Mag. Andreas Schieder als auch Dr. Michael Ludwig als potenzielle Kandidaten für den SPÖ-Parteivorsitz für die Einführung einer Wartefrist ausgesprochen hätten. Bei der letzten Novelle des Wiener Mindestsicherungsgesetzes hätte die Stadt eine solche Regelung laut Korosec aber „bewusst nicht implementiert“. Korosec fragte Sozialstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ), ob sie nun eine weitere Reform plane und damit die Wartefrist einführen werde. Frauenberger betonte, Wien habe sich bei der Reform des Wiener Mindestsicherungsgesetzes, welches in Kürze in Kraft treten werde, bewusst gegen eine Wartefrist entschieden. Das Gesetz begünstige mit speziellen Beschäftigungsprojekten die soziale Absicherung sowie eine eigenständige Existenz; eine Wartefrist sei diesen Zielen abträglich. Abschließend sagte Frauenberger, der Zuzug nach Wien passiere nicht, wie von manchen Oppositionsparteien suggeriert, aufgrund der Mindestsicherung. Vielmehr sei die Attraktivität der Großstadt ausschlaggebend, aber auch fehlende Angebote und Chancen in den anderen Bundesländern.

