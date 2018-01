Österreichs Weltraumcommunity trauert um Willibald Riedler

Wien (OTS/www.ffg.at) - Mit Willibald Riedler verlieren wir einen großen Wissenschafter, dessen Name untrennbar mit der Weltraumforschung in Österreich verbunden ist. Riedler war Initiator und maßgeblicher Wegbereiter für den Aufbau der wissenschaftlichen Weltraumforschung in Österreich, Mitbegründer des Instituts für Weltraumforschung in Graz und hat in unterschiedlichsten Funktionen den Ruf der österreichischen Weltraumforschung weit über die Grenzen unseres Landes hinausgetragen und Österreich auf der internationalen Landkarte positioniert.

Unter seiner Ägide gelangen eine Vielzahl an Projekten und Missionen, beispielsweise die Mission ROSETTA oder das Projekt AUSTROMIR mit der damaligen Sowjetunion, das den bisher einzigen österreichischen Kosmonauten hervorgebracht hatte. 1993 holte Riedler den internationalen Weltraumkongress nach Graz. Seit damals finden jährlich Konferenzen der Vereinten Nationen in Graz statt.

Willibald Riedler teilte sein Wissen, begeisterte vor allem junge Menschen für den Weltraum und die Wissenschaft an sich. Er war uns allen ein herausragendes Vorbild. Alle, die ihn kannten und mit ihm zusammenarbeiten durften, erlebten ihn als enorm engagiert und streitbar in der Sache, aber vor allem auch als charismatischen Menschen und Freund. Wir würdigen seine großen Verdienste für die Weltraumforschung in Österreich und Europa und werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Klaus Pseiner und Henrietta Egerth Andreas Geisler

Geschäftsführung der Österreichischen Leiter der Agentur für

Forschungsförderungsgesellschaft FFG Luft- und Raumfahrt

