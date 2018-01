COBIN claims: Medieninformation im Fall „Wienwert“/WW Holding AG

Mehr als 300 Anleger mit deutlich mehr als zehn Millionen € an Investments haben sich bei Verein gemeldet / weiteres Vorgehen

Wien (OTS) - Bei der nicht gewinnorientierten Plattform für juristische Sammelaktionen COBIN claims haben sich bis Freitag 7 Uhr 310 Anleger gemeldet, die Anleihen der WW Holding AG bzw. der Wienwert AG gezeichnet hatten. Die WW Holding AG hat angekündigt, ein Insolvenzverfahren anzustreben. Der Verein geht davon aus, dass bei der Anleihe Mai 2017 der Wienwert AG ein Rücktrittsrecht der Anleger bestehen könnte. Die Anleger meldeten Schäden von weit mehr als zehn Millionen €. „Aufgrund der genannten Zahlen können wir davon ausgehen, dass COBIN claims bereits in etwa ein Drittel der Anleger nach investiertem Kapital bzw. Köpfen hinter sich versammelt hat“, sagt Obmann Mag. Oliver Jaindl.

Zum weiteren Vorgehen: COBIN claims hat mit der Schuldnervertretung der WW Holding Kontakt aufgenommen, da eine konstruktive Mitarbeit an einer für Anleger sinnvollen Sanierung des Unternehmens eine Option für die Betroffenen sein kann. Eine Rückmeldung steht noch aus. Parallel dazu arbeitet man daran, den Anlegern einen unbürokratischen und günstigen Zugang zum Insolvenzverfahren/Anleihen-Kuratorbestellung zu schaffen (zwecks Quote). Parallel dazu laufen die Analysen des Falls in allen Rechtsgebieten weiter. „Wir werden den Fall Schritt für Schritt abarbeiten. Zuerst kommt der Versuch einer Sanierung des Unternehmens. Andere Insolvenzverfahren haben gezeigt, dass es sinnvoll ist, wenn auch Interessensvertretungen der Geschädigten im Gläubigerausschuss vertreten sind. COBIN claims strebt einen Sitz im Gläubigerausschuss an und würde dabei die Sichtweise der Anleger als auch aller Gläubiger vertreten, da auch zahlreiche Kleinunternehmen von der Insolvenz betroffen sein dürften. Wenn die Sanierung scheitert oder nicht sinnvoll sein sollte, müssen in weiterer Folge rechtliche Schritte geprüft und in die Wege geleitet werden“, sagen Jaindl und Vorstand Dr. Manfred Biegler.

