GRIP - Das Motormagazin: "Ein Tesla als Leichenwagen"

München (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/6605/3850301

Sendetermin: Sonntag, 28. Januar 2018, um 18:00 Uhr bei RTL II

GRIP-Testfahrer Helge Thomsen checkt die außergewöhnlichsten Bestattungsfahrzeuge. Und: "Det sucht Baustellen-Kombi", "Der Über-Golf für die Rennstrecke", "GRIP bei der Drift-Europameisterschaft", "Der neue Audi A8".

Der letzte Wagen ist immer ein Kombi - doch der muss nicht langweilig sein! GRIP-Testfahrer Helge Thomsen sucht die außergewöhnlichsten Leichenwagen der Republik, um zu zeigen: Bestattungsautos können auch schnell, stylish und skurril sein. Helge findet ein umgebautes Tesla Model S - mit 438 PS einer der schnellsten und definitiv krassesten Leichenwagen der Welt. Er treibt es auf die Spitze und geht mit dem Elektrosportler auf die Rennstrecke...

Erik und Rabea bauen für sich und Hündin Nala ein Häuschen auf dem Land. Nach einem Jobwechsel ist Erik seinen Dienstwagen los. Das ganze Geld des Paares fließt in die Renovierung des Eigenheims, sie haben nur 5.000 Euro für ein Auto übrig. Und es muss ein Kombi sein! Det Müller macht sich auf die Suche.

Er ist der neue Über-GTI - leider nur für die Rennstrecke: Mit dem TCR will VW die Rundstrecken rocken. GRIP-Testfahrerin Cyndie Allemann darf den 350 PS starken Leichtbau-GTI von der Kette lassen -und zwar auf dem anspruchsvollen Kurs von Vallelunga. Im direkten Vergleich mit dem serienmäßigen GTI Performance mit 245 PS muss der TCR beweisen, wie sehr sich die fast 70.000 Euro Aufpreis und die reinrassige Renntechnik in der Rundenzeit niederschlagen.

Die Brüder Joe und Elias Hountondji sind auf dem Weg, Europameister im Driftsport zu werden. Aber nur einer von beiden kann ganz oben auf dem Siegerpodest stehen! In der Gesamtwertung führt Joe vor seinem jüngeren Bruder, auch die Konkurrenz liegt nur ein paar Zähler dahinter. Die ganze Familie hilft mit: Der Vater ist der Logistik-Chef, die Mutter versorgt die Crew mit Hausmannskost. Welcher der beiden Quertreiber wird sich durchsetzen?

Er ist der "Herr der Ringe": Audi hat sein Flaggschiff - den A8 -runderneuert. Was kann der neue besser als sein Vorgänger? Was taugt die Vielzahl an ausgeklügelten Assistenzsystemen? Und vor allem: Ist er sein Geld wert? Einen voll ausgestatteten A8 W12 von 2004 gibt es bereits für unter 20.000 Euro, der neue startet erst mal bei über 90.000. GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie knöpft sich beide Ingolstädter vor und vergleicht "Alt gegen Neu".

"GRIP - Das Motormagazin" am 28. Januar 2018 um 18:00 Uhr bei RTL II

Über "GRIP - Das Motormagazin":

Seit zehn Jahren und in über 400 Sendungen bietet "GRIP - Das Motormagazin" seinen Zuschauern sonntags um 18:00 Uhr bei RTL II kompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mit viel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet "GRIP - Das Motormagazin" Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator Matthias Malmedie und sein Team zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends, wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.

Rückfragen & Kontakt:

RTL II Programmkommunikation

Hannes Gräbner

089 - 64185 6522

hannes.graebner @ rtl2.de