Wien-Penzing: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und anschließendem Widerstand

Wien (OTS) - Eine 34-Jährige touchierte am 26. Jänner 2018 gegen 01.30 Uhr mit ihrem PKW im Bereich der Niederpointenstraße ein geparktes Fahrzeug und setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Als sie bereits im Bereich der Pausingergasse eingeparkt hatte, forderten Polizisten die Frau zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle auf. Da ein durchgeführter Alkovortest positiv verlief wurde die Frau zu einer weiteren Untersuchung mittels Alkomat in die nächstgelegene Polizeiinspektion gebracht. Bereits während der Fahrt verhielt sich die Frau äußerst aggressiv und setzte mehrere Verwaltungsübertretungen. In weiterer Folge weigerte sich die 34-Jährige aus dem Fahrzeug auszusteigen, weshalb die Festnahme ausgesprochen wurde. Erst durch Anwendung von Körperkraft konnte die Frau in die Polizeiinspektion gebracht werden. Mehrmals versuchte sie dabei die einschreitenden Polizisten durch Schläge und Tritte zu verletzen. Die Frau wurde festgenommen. Ein Alkomattest ergab einen Wert von über 1,7 Promille.

