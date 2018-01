INTERSPORT-Facebook-Fans: 7.000 Euro für SOS-Kinderdorf

Weihnachts-Versprechen jetzt eingelöst: Für jeden neuen Facebook-Fan ein Euro für SOS-Kinderdorf - 7.000 Euro Spende!

Unser Geschäftsjahr 2017 ist sehr gut gelaufen und da möchten wir gerne etwas zurückgeben INTERSPORT-Geschäftsführer Mathias Boenke

SOS-Kinderdorf leistet seit vielen Jahren eine tolle Arbeit in ganz Österreich und international. Wir wollten mit Hilfe unserer Facebookfans diese Arbeit gerne unterstützen INTERSPORT-Geschäftsführer Mathias Boenke

Wels (OTS) - INTERSPORT-Geschäftsführer Mathias Boenke hatte im Dezember per Video einen Aufruf gestartet: Wer die Fanpage von INTERSPORT mit einem Like unterstütze, tue gleich etwas Gutes für Kinder in besonderen Lebenslagen. Für jeden neuen Fan ein Euro, so die Weihnachts-Challenge. Gerd Konklewski, Leiter von SOS-Kinderdorf-Vorarlberg nahm jetzt die Spende von 7.000 Euro stellvertretend für alle österreichischen Kinderdörfer dankend an.

„ Unser Geschäftsjahr 2017 ist sehr gut gelaufen und da möchten wir gerne etwas zurückgeben “, so Mathias Boenke. „ SOS-Kinderdorf leistet seit vielen Jahren eine tolle Arbeit in ganz Österreich und international. Wir wollten mit Hilfe unserer Facebookfans diese Arbeit gerne unterstützen .“

Gerd Konklewski erklärt die zentrale Aufgabe von SOS-Kinderdorf: „Wir wollen Kindern ein liebevolles Zuhause in Würde und Wärme ermöglichen, sie und ihre Familien in schwierigen Lebenslagen unterstützen und gemeinsam mit ihnen Wege aus der Krise suchen. Wir freuen uns ganz besonders über die großzügige Spende der INTERSPORT-Kunden. Damit ist wieder ein weiterer Baustein im Fundament unserer Arbeit gesichert.“

Rückfragen & Kontakt:

INTERSPORT Austria GmbH

Isabel Höglinger

Presseabteilung

0043-7242-233-30203

presse @ intersport.at

https://www.intersport.at/unternehmen/pressebereich