MCI Hochschulkollegium verleiht Teaching Award

Dozentinnen und Dozenten der Unternehmerischen Hochschule® für hervorragende didaktische Leistungen ausgezeichnet

Innsbruck (OTS) - Exzellente Lehre ist ein wesentlicher Baustein für die Qualität einer Hochschule. Das MCI Hochschulkollegium verleiht daher jährlich einen Teaching Award in Anerkennung hervorragender Leistungen in der Lehre. Die Nominierung der Lehrenden erfolgt auf Basis der Lehrveranstaltungs-Evaluierungen durch Studierende am MCI. Bewertet werden unter anderem die Fachkompetenz des Lektors/der Lektorin, die angewandten Methoden und die Didaktik der Vermittlung sowie die Relevanz und Umsetzungsmöglichkeiten der vermittelten Inhalte.

Der Teaching Award 2017 ergeht an folgende drei Dozenten/innen am MCI:

• Mag. Regina Obexer, M.Ed.

Hochschuldozentin und E-Learning-Expertin

• Univ.-Prof. FH-Prof. Mag. Dr. Franz Pegger

Professor und Leiter des Academic Council

• Lic. José Luis Fernández Valls

Spanischdozent

Bei allen drei Dozenten/innen lobten die Studierenden insbesondere deren ausgeprägtes Engagement, die Fähigkeit, für das jeweilige Thema zu begeistern, sowie die sehr gute Strukturierung und die verständliche und transparente Darstellung der Inhalte.

Die Entscheidung über die Preisträger erfolgt im Hochschulkollegium auf Basis der drei von den Studierenden am besten bewerteten Lehrenden. Die Nominierung automatisch auf Basis der Lehrveranstaltungsevaluierung und umfasst alle Studiengänge und Lehrveranstaltungen innerhalb eines Studienjahres.

FH-Prof. Dr. Claudia Mössenlechner, stellvertretende Leiterin des MCI Hochschulkollegiums, ist stolz auf die Qualität in der Lehre am MCI:

„Der Teaching Award des Hochschulkollegiums ist Ausdruck unserer Anerkennung für die überragende Lehrleistung unserer Faculty. Der jährlich zur Vergabe kommende Preis hat zum Ziel, exzellente Lehre zu fördern, die Impulse für die Zukunft setzt und einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Hochschule, unserer Studierenden und der Gesellschaft leistet.“

