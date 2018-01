JA! NATÜRLICH ruft Tomatenprodukte im Glas zurück

Wien (OTS) - Aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes wird der gesamte Warenbestand folgender Artikel der Ja! Natürlich Naturprodukte Gesellschaft m.b.H. zurückgerufen bzw. aus dem Verkauf genommen:

JA! NATÜRLICH PASSATA 690G

JA! NATÜRLICH POLPA 690G

JA! NATÜRLICH SUGO BASILICO 530G

JA! NATÜRLICH SUGO TOSCANA 330G

JA! NATÜRLICH SUGO ARRABBIATA 330G

JA! NATÜRLICH POLPA RUSTICA 410G

JA! NATÜRLICH POMODORI IN PEZZI 410G

JA! NATÜRLICH POMODORI PELATI 530G

JA! NATÜRLICH PASSATA BASILICO 410G

JA! NATÜRLICH SUGO BASILICO 330G

Aufgrund möglicher Verunreinigung durch Glasfragmente wird vom Verzehr dieser Produkte abgeraten!

KundInnen, die betroffene Tomatenprodukte im Glas bereits erworben haben, können diese ab sofort auch ohne Kassenbon retournieren.

Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Ja! Natürlich Kundenservice unter Tel-Nr. +43 (0)2236/600 6950 oder per Mail an info @ janatuerlich.at.

